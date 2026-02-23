Comunicado de la DGT para toda Galicia: estos patinetes eléctricos dejarán de ser legales en 2027

Los patinetes eléctricos son una excelente opción para moverse por la ciudad. Destacan por ser ágiles, sostenibles y económicos para distancias cortas. No obstante, al igual que los coches o las motos, están sujetos a normativas estrictas.

La micromovilidad ha llegado para quedarse. De hecho, se estima que en España circulan actualmente entre 4 y 5 millones de patinetes eléctricos, según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal.

Estos patinetes eléctricos dejarán de ser legales en 2027

La Dirección General de Tráfico (DGT) distingue entre dos tipos de patinetes eléctricos: los que están certificados y los que no. En cuanto a estos últimos, hay una novedad importante: dejarán de ser legales a partir de 2027.

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) sin certificado de circulación no cumplen con los requisitos técnicos recogidos en el Manual de Características y, por tanto, no tienen placa de marcaje de fábrica.

Este tipo de vehículos, a los cuales se les aplica un régimen transitorio, podrán seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027 aunque carezcan de certificado de circulación. No obstante, también tienen que obtener el seguro obligatorio y ser inscritos en el Registro Nacional de Vehículos.

Hace apenas un mes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los patinetes en el Registro Nacional de Vehículos que gestiona Tráfico.

Esto, como ya hemos indicado, también aplica a los vehículos sin certificado de circulación, que dejarán de ser legales en 2027. Pero, ¿cómo se realiza la inscripción?

Para este tipo de patinetes, señala la Dirección General de Tráfico, además de una serie de datos personales del titular, solo se deberá adjuntar una factura o una ficha técnica o una fotografía del VMP.

En cualquier caso, la identificación de este tipo de VMP tendrá carácter temporal y dejará de surtir efectos el 22 de enero de 2027, fecha a partir de la cual estos vehículos no podrán circular.

Imagen de archivo de un usuario con un patinete eléctrico. Europa Press

"Una vez obtenido el certificado de inscripción, en el que constará la información de titular y el número único identificativo, el titular podrá adquirir la etiqueta identificativa en un manipulador de placas habilitado", explica el departamento de Pere Navarro.

Y agrega: "Dicha etiqueta deberá colocarse en un lugar visible".

Este proceso de inscripción también podrá llevarse a cabo por otros canales como agentes de seguros en el momento de ir a contratar el seguro o gestores administrativos que ya realizan gran cantidad de trámites electrónicos con la Administración.

Cómo se realiza la baja de un patinete eléctrico

La baja de los VMP "deberá realizarse en un centro autorizado" para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. "Estos establecimientos comunicarán por medios electrónicos la baja y destrucción de estos vehículos al Registro Nacional de Vehículos".

Según lo dispuesto en la Ley, carecer del mismo será sancionado con entre 202 y 610 euros y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo ligero o vehículo a motor.