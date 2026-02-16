La DGT lo confirma: esta es la multa que te puede caer si llevas el ambientador colgado del retrovisor de tu coche

Tener un ambientador colgado del espejo retrovisor interior es un gesto muy común. Aunque parezca inofensivo, constituye una infracción sancionable por la Dirección General de Tráfico (DGT), pudiendo acarrear multas económicas.

Llevas el coche a lavar, pasas la aspiradora y colocas un nuevo ambientador en el espejo retrovisor. Todo parece ir bien, pero un agente de la Guardia Civil te para y te recuerda que este último gesto es propuesta para sanción. Pero... ¿Por qué?

Hasta 200 euros de multa por este gesto

El Reglamento General de Circulación (RGC) es la norma fundamental que regula el tráfico y la seguridad vial en las vías públicas, tanto urbanas como interurbanas, en España. En él se establecen los límites de velocidad, adelantamientos y gestos que podrían ser sancionables, entre otras cuestiones.

Colgar el ambientador en el espejo retrovisor es uno de ellos. El motivo es muy sencillo: reduce la visibilidad directa del conductor y puede generar distracciones al volante. De hecho, la Ley prohíbe circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permita la visibilidad diáfana de la vía.

"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos", dice el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación.

Aunque no hace mención directa al uso de ambientadores ni establece ningún límite en relación a ellos, este punto de la RGC deja claro que garantizar una correcta visibilidad es un requisito fundamental al volante.

En este contexto, la sanción económica por llevar un ambientador u objeto colgando del espejo es de 200 euros, según la DGT. En casos extremos, la multa podría alcanzar los 500 euros e incluso la pérdida de 4 puntos de carnet, según algunos informes.

"¿Tú también llevas colgado del retrovisor algún objeto como por ejemplo un ambientador?", preguntan desde Cochesinternet.net. Pues bien, el portal especializado en motor advierte que esta práctica está prohibida y puede acarrear una sanción económica de tres cifras.

"Yo de ti, lo iría quitando", señalan.

Multa de 200 euros por llevar bolsas de la compra sueltas

Una mujer coloca bolsas de la compra en el asiento del copiloto Shutterstock

Al igual que llevar un ambientador u otro objeto (llavero, mascarilla, etc.) del espejo retrovisor interior puede ser motivo de multa, la DGT también considera que llevar bolsas de la compra, mochilas o bultos sueltos es un peligro en caso de frenazo o accidente.

El riesgo es el "efecto elefante", un término que Tráfico y expertos en seguridad vial utilizan para describir el aumento exponencial de la fuerza de impacto que sufren los objetos sueltos (como las bolsas de la compra) en el interior del vehículo durante una frenada brusca o colisión.

Por ello, el artículo 14 del Reglamento General de Circulación obliga a asegurar la carga para que no se desplace o caiga.

"La carga transportada en un vehículo debe estar dispuesta y, si fuera necesario, sujeta de tal forma que no pueda desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo; producir ruido, polvo u otras molestias, y ocultar los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa", dice.

En este caso, la multa es de 200 euros, aunque algunas fuentes mencionan 80 euros para ciertas infracciones.