Porsche A Coruña pone en circulación el modelo 911 para celebrar la Navidad

El Centro Porsche A Coruña celebra esta Navidad de una manera especial. El grupo ha puesto en circulación un vehículo del modelo 911 decorado con motivos festivos, un árbol de Navidad y un mensaje de Felices Fiestas.

A lo largo de esta semana, el coche se está dejando ver por las calles coruñesas sorprendiendo a viandantes, algunos de los cuales inmortalizaron el momento con sus móviles.

La iniciativa del centro coruñés busca entender la Navidad y la relación de la marca con la ciudad de una manera cercana, emocional y basada en experiencias. "Así es como entendemos la Navidad, regalando emociones" comentan desde el concesionario.

Modelo Porsche 911 decorado por Navidad. Centro Porsche A Coruña

La elección del 911 tampoco es casual. Este es uno de los modelos más emblemáticos de la historia del automóvil; un símbolo de celebración, cercanía e ilusión, demostrando que la deportividad y la exclusividad también pueden convivir con la calidez de estas fechas.

Con esta acción, Centro Porsche A Coruña reafirma su compromiso con la ciudad, apostando por iniciativas que conectan emocionalmente con las personas y que generan recuerdos duraderos. Una felicitación navideña diferente, que no solo se observa, sino que se siente, y que confirma que Porsche es mucho más que un coche: es una experiencia que se comparte.