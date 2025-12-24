Porsche A Coruña pone en circulación el modelo 911 para celebrar la Navidad
El vehículo se deja ver por las calles de la ciudad
El Centro Porsche A Coruña celebra esta Navidad de una manera especial. El grupo ha puesto en circulación un vehículo del modelo 911 decorado con motivos festivos, un árbol de Navidad y un mensaje de Felices Fiestas.
A lo largo de esta semana, el coche se está dejando ver por las calles coruñesas sorprendiendo a viandantes, algunos de los cuales inmortalizaron el momento con sus móviles.
La iniciativa del centro coruñés busca entender la Navidad y la relación de la marca con la ciudad de una manera cercana, emocional y basada en experiencias. "Así es como entendemos la Navidad, regalando emociones" comentan desde el concesionario.
La elección del 911 tampoco es casual. Este es uno de los modelos más emblemáticos de la historia del automóvil; un símbolo de celebración, cercanía e ilusión, demostrando que la deportividad y la exclusividad también pueden convivir con la calidez de estas fechas.
Con esta acción, Centro Porsche A Coruña reafirma su compromiso con la ciudad, apostando por iniciativas que conectan emocionalmente con las personas y que generan recuerdos duraderos. Una felicitación navideña diferente, que no solo se observa, sino que se siente, y que confirma que Porsche es mucho más que un coche: es una experiencia que se comparte.