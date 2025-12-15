Confirmado por la DGT: los patinetes eléctricos deberán estar asegurados a partir del 2 de enero de 2026

Los patinetes eléctricos son una opción ideal para desplazamientos urbanos. Permiten moverse rápidamente, son fáciles de aparcar y su tamaño compacto permite sortear atascos.

No obstante, también tienen sus detractores y es necesario cumplir una serie de normas para evitar problemas. Por ejemplo, existe un límite de velocidad y nunca deben circular por las aceras.

Obligatorio a partir del 2 de enero de 2026

Un patinete eléctrico. Gustavo Valiente/Europa Press

Entre las obligaciones que tienen los conductores de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) se incluye la obligatoriedad de contar con un seguro, que será efectiva a partir del próximo 2 de enero de 2026.

La Ley de Seguros de Automóviles, que entró en vigor el 25 de julio, establece que a partir de enero será obligatorio contar con un seguro contratado para poder seguir circulando. De lo contrario, los conductores se arriesgan a recibir sanciones.

Sin embargo, esta norma no aplica a todos los patinetes eléctricos, solo a los que cumplen determinadas características: ser un vehículo a motor, estar dotado de una única plaza, que alcance una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h si su peso es inferior a 25 kg y de entre 6 y 14 km/h si es superior a 25 kg.

"Con estas características, prácticamente todos los patinetes están incluidos", comenta el Real Automóvil Club de España (RACE).

Eso sí, para contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil se debe cumplir una lista muy concreta de requisitos. Tal y como señala RACE, los vehículos personales ligeros deben cumplir tres condiciones:

Contar con un certificado de circulación

Estar inscrito en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico

Tener una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado o con una matrícula que "permita garantizar una cobertura en el caso de que haya tanto daños materiales como personales"

¿Cuánto cuesta el seguro para un patinete eléctrico?

El precio del seguro dependerá de la póliza contratada. Por lo general, oscila entre los 20 y 100 euros al año: las opciones más económicas suelen cubrir la responsabilidad civil y, en algunos casos, la defensa jurídica.

Si se añade asistencia sanitaria o indemnización por accidente, el coste aumenta. También es posible añadir cobertura por robo, lo que puede resultar de interés para los dueños de patinetes eléctricos de elevado valor.

Conducir un patinete eléctrico implica una serie de responsabilidades. Por ello, contratar un seguro se vuelve ahora imprescindible tras su entrada en vigor como requisito obligatorio.

En caso de sufrir un percance a partir de enero sin tener un seguro contratado, la multa podría oscilar entre los 200 y 1.000 euros.

Certificado de homologación

Otra cuestión a tener en cuenta es que, a partir del 1 de enero de 2027, será necesario disponer de un certificado de homologación para poder circular con un patinete eléctrico en España.

"El objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT), es que ese año todos los patinetes eléctricos que circulen, cumplan con todas las características y así alcanzar una mejora notable de la circulación vial", indica RACE.

Por tanto, desde 2026 será obligatorio tener un seguro para el patinete eléctrico "y desde el año 2027 cualquier patinete eléctrico que circule por las vías españolas tendrá que estar homologado y disponer de un certificado de circulación".