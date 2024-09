¿Cómo valoran los conductores de A Coruña la posible reducción de la tasa de alcoholemia?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba este jueves la intención del Gobierno de España de reducir la tasa de alcohol en sangre permitida para todos los conductores. La intención del Ministerio es promover una reducción desde los 0,5 gramos por litro permitidos actualmente hasta los 0,2. En el caso de los miligramos por litro de aire aspirado, pasaría de 0,25 a 0,1 miligramos.

Usuarios

En general, la valoración es positiva, ya que "debería suponer un aumento de la seguridad en la carretera", afirman conductores de A Coruña. "Lo ético sería no coger el coche si has bebido", afirman, pero hay mucha gente que no es consciente de los riesgos que esta actividad puede suponer para ellos mismos y para los demás, ya que, en una carretera, es muy raro que estés solo.

Desde la Asociación STOP Accidentes, su representante Jeanne Picard valora positivamente la medida, aunque hace hincapié en que "la tolerancia cero es lo ideal". Con respecto a los accidentes de tráfico producidos en los meses de verano, los califica como "una catástrofe humana que está muy escondida detrás de mucha permisividad con el alcohol".

No considera la reducción de la tasa como un asunto político, sino como un "problema de supervivencia al tráfico" y espera que "todos los partidos políticos estén de acuerdo porque todos somos responsables en el tráfico".

Profesionales

En el caso de las personas que se ganan la vida conduciendo (taxistas, camioneros, conductores de autobús...) ya cuentan con una tasa de alcoholemia inferior a la del resto de la población. En el caso de aire aspirado se sitúa en 0,15 miligramos por litro, mientras que sangre está en 0,3 gramos por litro. A pesar de que no se ha especificado qué va a pasar con su caso concreto, el ministro ha hecho referencia a las cifras de 0,1 y 0,2 para todos los conductores, por lo que, previsiblemente, los profesionales también se verán incluidos.

El presidente de Fegatramer, asociación de transportistas de Galicia, Ramón Alonso, considera que "estaba bien como estaba, porque me parece que, a una persona normal no le crea un problema, y a los profesionales ya estaba en 0,25 (gramos por litro)".

Sin embargo, incide en que se establezca una regulación por la que las empresas de transporte puedan hacer controles propios a los camioneros antes de empezar un viaje, tanto de alcohol como de drogas. "No entendemos por qué para subir a un avión o a un tren te hacen pruebas y para subirse a un camión no", explica.

Por otro lado, Ricardo Villamisar, representante de TeleTaxi en A Coruña, afirma que "cuanto más se baje, es un beneficio para todos porque es una seguridad. Alguien que ha bebido alcohol no debería coger el coche, sea cual sea la tasa. Me parece bien que la bajen porque hay seguridad para todos". Villamisar apela al sentido común, afirmando que "tenemos que concienciarnos que si se prueba el alcohol, no se puede uno sentar al volante".