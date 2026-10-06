La acampada por la vivienda crece en Santiago y desafía a la lluvia: se contabilizan más de 90 tiendas

La Praza do Obradoiro de Santiago continúa convertida en el epicentro de las protestas por la vivienda. La acampada iniciada la pasada semana afronta este martes su sexta noche y sigue creciendo pese a las lluvias y tormentas que están afectando a la capital gallega.

Los participantes aseguran que ya se contabilizan más de 90 tiendas de campaña, después de que durante el fin de semana aumentase considerablemente la presencia de personas en la plaza. La movilización, convocada por el Sindicato de Vivenda de Santiago, comenzó durante la madrugada del pasado jueves siguiendo iniciativas similares desarrolladas en ciudades como Madrid o Barcelona.

Desde entonces, las tiendas ocupan parte del Obradoiro y conviven diariamente con la llegada de peregrinos y turistas, mientras los manifestantes mantienen su intención de continuar allí sin una fecha concreta para poner fin a la protesta.

Preparados para afrontar la lluvia

El empeoramiento del tiempo no ha cambiado, por ahora, los planes de los participantes. Ante la previsión de lluvias intensas, la acampada se ha reforzado con carpas y palés para protegerse del agua. "Como buenos gallegos, no nos para la lluvia para nada, no nos va a frenar para seguir reivindicando", ha asegurado este martes el portavoz de la acampada, Miguel García.

García sostiene que la movilización continúa sumando apoyos y destaca especialmente la incorporación de jóvenes durante los últimos días. "Cada día llega más gente", ha señalado, antes de explicar que durante el fin de semana la acampada aumentó "casi el doble".

"Llegó mucha gente joven. Siempre está bien tener aire fresco y la gente está muy motivada", ha añadido.

Una protesta sin fecha de finalización

Por el momento, los participantes no se plantean abandonar el Obradoiro. Su portavoz habla de una "sensación de estancia indefinida" y recuerda que las reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda preceden a los últimos acontecimientos políticos.

"El problema de la vivienda no viene de ayer ni de hace dos días", ha defendido García, que también se ha referido a la huelga general anunciada por CC.OO. y UGT, todavía sin una fecha definida.

Desde la acampada reclaman que esa movilización sirva para conseguir "cambios reales" y no se limite a ser un "parche". "Estamos todos por la lucha", ha afirmado su portavoz.

La protesta continúa así en pleno centro de Santiago mientras la vivienda permanece en el foco del debate político y social. Con más tiendas que en sus primeras jornadas y la intención de seguir creciendo, los manifestantes se preparan ahora para otra noche en el Obradoiro, esta vez marcada también por el mal tiempo.