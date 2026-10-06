La acampada de Santiago por la vivienda se mantiene: "Seguiremos hasta que haya cambios reales"

La acampada en defensa de la vivienda digna de la plaza del Obradoiro de Santiago seguirá de manera indefinida y pese al mal tiempo. Así lo ha confirmado Miguel García, portavoz de la protesta, que ha asegurado que se quedarán aquí por lo menos hasta que haya "cambios reales"

"Somos gallegos, no nos frena la lluvia", ha asegurado, en referencia a la climatología en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Tras los anuncios del adelanto electoral al 29N y la próxima convocatoria de huelga general por parte de CCOO y UGT para este otoño, García ha declarado que "el problema de vivienda no viene de ayer ni de hace dos días, por lo que ha solicitado que la huelga general —cuya fecha todavía no se conoce— "lleve a cambios reales" y no sea un "parche".

Por este motivo, han decidido continuar la acampada de forma indefinida, pese a que continúan valorando diferentes opciones. "Hay como una sensación de estancia indefinida de momento, estamos todos por la lucha a pesar de la huelga general, que parece un parche de parte de Pedro Sánchez para asegurarse la silla en la Moncloa", ha manifestado.

Pese a la alerta naranja de lluvias intensas prevista para esta tarde y la tormenta que cae desde las 10:00 horas sobre Santiago, los manifestantes se muestran "optimistas" y recopilan carpas y palés para refugiarse. "Como buenos gallegos, no nos para la lluvia para nada, no nos va a frenar para seguir reivindicando", ha subrayado.

"Cada día llega más gente y este fin de semana aumentamos casi el doble. Llegó mucha gente joven, siempre está bien tener aire fresco y la gente está muy motivada. A título personal estoy muy emocionado y siento que por fin España se está levantando", ha celebrado, trasladando que ya hay más de 90 tiendas de campaña.