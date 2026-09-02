El Gobierno transferirá 5,1 millones de euros para crear vivienda asequible en A Coruña y Santiago

El Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, repartirá 5,1 millones de euros a las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, las únicas gallegas con declaración de zona de mercado tensionado.

Este importe se enmarca en un total de 90 millones de euros que se destinarán a las comunidades autónomas con zonas declaradas como tensionadas para así incrementar la oferta de vivienda asequible.

De esta forma, tras pasar por audiencia pública en la web del ministerio y ser aprobada en el Consejo de Ministros, la ayuda de 5.112.304 euros irá a la Xunta de Galicia y luego será esta administración quien convoque para las dos zonas tensionadas.

Una vez entre en vigor este real decreto, la Xunta recibirá la ayuda en un plazo máximo de cinco meses.

La nueva subvención fue anunciada esta mañana por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien declaró que, más allá de parar la subida de los precios del alquiler, la gestión del problema de la vivienda pasa también por "movilizar y construir".

Por eso esta ayuda se destinará para "promover y construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda y dedicarla a alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre ellos, para desarrollar y urbanizar suelos o para que las administraciones públicas compren vivienda".

Así, su objetivo es desarrollar los planes diseñados por las comunidades autónomas para las zonas de mercado residencial tensionado y corregir las dificultades de acceso a la vivienda.

De manera general, el importe se podrá destinar a cualquiera de las ayudas reguladas en los capítulos II y III del Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 (para incrementar la oferta de vivienda asequible y para la rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural).

Galicia es la segunda comunidad de las cinco con zonas tensionadas que menos importe recibe, algo más de 5,1 millones de euros.

Para realizar el reparto, se ha tenido en cuenta la población residente en las zonas afectadas —352.119 en el caso de las dos ciudades gallegas—, así como el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler —el 6,81% en A Coruña y Santiago—.

Además, se atribuye una ponderación del 80 % a la población residente en zonas de mercado residencial tensionado de la comunidad autónoma y del 20 % al porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago del alquiler.

Siguiendo este cálculo, Galicia recibe 2.688.816 euros por la población residente en las zonas tensionadas y 2.423.488 euros por el porcentaje de hogares que se ven obligados a hacer un sobreesfuerzo para poder pagar el alquiler.