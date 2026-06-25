El Concello de A Coruña votará un cambio para edificar más vivienda en Xuxán, cuyas obras se adjudicarán en verano

El Concello de A Coruña votará en el pleno del mes de julio una modificación en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para permitir la construcción de unas 520 viviendas públicas en el barrio de Xuxán.

Esta modificación cambiará de uso terciario, previsto para oficinas y comercios, a uso residencial unas parcelas propiedad de la Xunta. Esto no significa que no vaya a haber locales comerciales, ya que se tiene en cuenta la obligatoriedad de reservar los bajos a usos terciarios o comerciales en la zona del minipolígono ofimático.

Los terrenos, que suman más de 382.000 metros cuadrados edificables, se sitúan en el margen derecho de la avenida Alfonso Molina en sentido salida. La modificación contempla también la delimitación de la avenida por sus obras de ampliación, estableciendo una conexión directa y en previsión también de una conexión con el futuro proyecto urbanístico de Monte Mero.

El asunto ya había recibido una aprobación inicial hace un año, en un pleno extraordinario del mes de julio en el que se dio el visto bueno a la modificación promovida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Concello. Después de un periodo de exposición pública, la modificación del plan de ordenamiento sumó cerca de 80 alegaciones.

Antes, el cambio había obtenido la aprobación de su evaluación ambiental estratégica. La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, dio luz verde a este trámite en enero del 2025, en un paso previo necesario para aumentar el suelo edificable en este barrio.

Entre mayo y junio de este año se acabó de redactar el documento que ahora deberá aprobarse de manera definitiva.

Así, la modificación regresará previsiblemente al salón de plenos en el mes de julio.

Para su aprobación, será necesaria una mayoría que podría estar en el aire, ante la reciente negativa del grupo municipal del BNG a apoyar asuntos hasta que el gobierno local no aclare la situación económica del Concello.

Una vez se dé el visto bueno, todavía habrá que esperar para ver el inicio de las obras en estos terrenos de Xuxán. La Xunta de Galicia ya inició el proceso de licitación el pasado mes de enero para, según indicó entonces la consellería de Vivenda, "agilizar tiempos", aunque su arranque dependerá de la aprobación definitiva del cambio del PXOM. Los trabajos quedarán adjudicados este verano.

Los vecinos del barrio piden que no se apruebe el cambio sin atender a sus alegaciones

Desde la asociación vecinal del barrio piden que la modificación del PXOM se resuelva "con todas las garantías legales y técnicas", estudiando las alegaciones que han presentado.

Estas se centran en asuntos "vitales para el barrio", sobre todo en aspectos relativos a la movilidad. Los vecinos reclaman que se atiendan sus demandas para que los residentes de este barrio y otros limítrofes puedan "acceder y salir de una forma ágil, segura y adecuada a las necesidades actuales y futuras de la zona".

En este sentido, consideran que "todos los grupos políticos deberían actuar con coherencia respecto a los acuerdos adoptados previamente por la Corporación municipal", como una moción del PP aprobada sin votos en contra. Por eso, los vecinos hacen "un llamamiento a la responsabilidad, al diálogo y al consenso entre todas las fuerzas políticas para que la tramitación de este expediente se desarrolle con el máximo rigor, transparencia y participación".