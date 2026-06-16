A Coruña entregará en septiembre a entidades sociales los pisos municipales de Marqués de Pontejos

Visita de la alcaldesa Inés Rey a uno de los pisos de Marqués de Pontejos Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este lunes una de las cinco viviendas sociales que el Concello ha habilitado en la calle Marqués de Pontejos dentro del Plan de Vivienda 2024-2030. Los inmuebles, de titularidad municipal, estarán destinados a proyectos de inclusión social y autonomía personal impulsados por entidades especializadas y comenzarán a funcionar a partir de septiembre.

Durante la visita, la regidora explicó que estas cinco viviendas forman parte de la estrategia municipal para ampliar las políticas de acceso a la vivienda. Estas estarán dirigidas a personas con discapacidad, neurodivergencia o necesidades específicas de apoyo que requieran acompañamiento profesional para avanzar hacia una vida más autónoma.

En esta línea, Rey confirmó que trabajan con las entidades Asperga, Aspanaes, Aspronaga y Aspace Coruña en el desarrollo del proyecto. "Participaron en el diseño de la iniciativa gracias a su experiencia en la atención a estos colectivos", apuntó.

La gestión de los inmuebles se realizará mediante cesiones temporales a las entidades sociales, mientras que la titularidad seguirá siendo municipal. Cada proyecto contará con seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de sus objetivos de inclusión comunitaria y autonomía personal.

Además, el Concello prevé destinar los bajos del edificio, también de propiedad municipal, a iniciativas de empleo inclusivo. Para ello, está ultimando las bases de un procedimiento de concurrencia pública dirigido a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y entidades de economía social.

La propuesta parte de la necesidad de ofrecer respuestas específicas a personas que, además de las dificultades generales de acceso a la vivienda, necesitan entornos adecuados, apoyo profesional y procesos progresivos para avanzar hacia una vida más autónoma.

El proceso está actualmente en marcha. EMVSA trabaja, en coordinación con la Concejalía de Bienestar Social, Participación e Igualdad, en la ordenación de la situación patrimonial de los inmuebles y en la concreción de los expedientes que permitan poner este patrimonio municipal al servicio de proyectos sociales.

El objetivo es que estos bajos, situados en una zona de valor urbano y comercial, puedan acoger iniciativas vinculadas a la inclusión sociolaboral, al empleo protegido y a la generación de oportunidades para colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo.

Por último la alcaldesa avanzó que las entidades podrán disponer de las viviendas a partir de septiembre, una vez finalizado el verano.