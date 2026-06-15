Subastan una parcela en Oleiros (A Coruña) desde 120.000 euros: más de 280 m2 y apta para vivienda unifamiliar

En las últimas semanas hemos informado sobre diversas subastas de viviendas y vehículos en A Coruña y alrededores. Ahora, a esa lista se suma una nueva oportunidad: una parcela situada en Oleiros que sale a subasta con un precio de partida de 120.000 euros.

El portal especializado Escrapalia ha lanzado este lunes, 15 de junio, a subasta pública esta parcela urbana de más de 280 metros cuadrados (m²), cuya puja permanecerá abierta hasta el próximo 10 de julio.

Permite construir hasta 186 m2 en dos plantas

Ubicada en la urbanización O Vieiro, en Oleiros, municipio del área metropolitana de A Coruña, el portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta una parcela urbana de más de 280 m2, con una edificabilidad que permite construir hasta 186 m2 en dos plantas en planta baja y primera.

Ubicación de la parcela Escrapalia

La parcela está identificada con el número 41145 y se encuentra en suelo urbano consolidado, regulado por el Plan Parcial del SUNP B29-R y el PXOM de Oleiros, con ordenanza Z1 (Manzana 5).

Además, "cuenta con una solución constructiva viable mediante zapatas corridas, sin presencia de nivel freático ni sulfatos agresivos, lo que facilita la edificación con costes previsibles", explican desde Escrapalia.

La finca está afectada por la servidumbre aeroportuaria del Aeropuerto de Alvedro, lo que limita la altura de futuras construcciones, aunque "no impide el desarrollo de vivienda unifamiliar" conforme a la normativa vigente.

En este sentido, la finca dispone de una edificabilidad de 186 metros cuadrados construidos, permitido para una vivienda unifamiliar en planta baja y primera (sótano no computable).

Se ubica en una ladera suave con orientación sur-sureste, a 900 metros de la ría do Burgo, y a 400 metros de la N-VI, y bien comunicada mediante autobús. Dispone de servicios de agua, electricidad, saneamiento, gas, telefonía, alumbrado público y acceso rodado.

Hasta el 10 de julio

La subasta permanecerá abierta hasta el próximo 10 de julio. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Escrapalia, y realizar el depósito de garantía de 30.000 euros, reembolsable si no resultan adjudicatarios.

El activo procede del concurso de una persona física, gestionado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña.

"Puede ser de interés para familias que buscan construir su vivienda en un entorno residencial de calidad; inversores que apuesten por el crecimiento del área metropolitana de A Coruña o profesionales y jubilados que deseen proximidad a la ciudad sin renunciar a la tranquilidad del entorno natural", afirma Escrapalia.