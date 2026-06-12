Oleiros (A Coruña) ganará más de 30.000 metros cuadrados de suelo público con una nueva urbanización

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, impulsará una nueva urbanización en el entorno situado entre la rotonda de As Olas y la piscina municipal, una actuación que permitirá incorporar más de 30.000 metros cuadrados al patrimonio público municipal y reorganizar un espacio estratégico de la localidad.

Según ha informado el consistorio, más de la mitad del ámbito afectado por el desarrollo urbanístico pasará a ser de titularidad pública, lo que permitirá crear nuevos espacios destinados a servicios y equipamientos para la ciudadanía.

Entre las mejoras previstas figura una reordenación de los accesos al centro de salud, con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos y peatones en una zona que registra una importante afluencia diaria. El proyecto también contempla la creación de nuevas plazas de aparcamiento para atender la demanda existente en el entorno.

Además, la actuación incluirá nuevas áreas verdes y espacios de estancia al aire libre, ampliando las superficies destinadas al ocio y al disfrute vecinal. Parte del suelo que pasará a manos municipales quedará reservado para la futura ampliación de la zona de recreo del CEIP Rabadeira, lo que permitirá mejorar las instalaciones exteriores del centro educativo.

El desarrollo urbanístico también consolida actuaciones ya ejecutadas en la zona, como la obtención de los terrenos donde se construyó el centro de salud y la puesta en marcha de la circunvalación de Oleiros, una infraestructura que conecta el núcleo urbano con la Vía Ártabra y que ha contribuido a mejorar la movilidad en el municipio.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta intervención se enmarca en su estrategia de planificación urbana, orientada a incrementar los espacios públicos, mejorar los servicios municipales y favorecer un crecimiento ordenado del municipio.