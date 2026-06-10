Empiezan las obras en A Maestranza, en A Coruña, sin resolverse el recurso en la parcela

Una excavadora remueve tierra y retira vegetación en una de las parcelas de A Maestranza. Quincemil

Los vecinos que viven en el entorno de A Maestranza se habrán preguntado más de una vez en los últimos años cuándo van a desaparecer las tres parcelas del Ministerio de Defensa y de una promotora inmobiliaria que llevan valladas desde hace mucho tiempo. En dos de ellas, propiedad de Lipromo Coruña, trabajan desde hace semanas obreros y máquinas.

La otra finca, de la que Defensa es titular, no podrá ser recalificada para construir viviendas, ya que lo ha prohibido Patrimonio de la Xunta de Galicia para proteger los restos de la antigua muralla de la ciudad que hay debajo.

En los terrenos de la empresa Lipromo sí se puede edificar y, de hecho, ya se comercializan pisos y se han vendido algunos de la promoción que recibe el nombre de Residencial A Proa, en la finca 2 del ámbito.

Aviso de prohibición de aparcamiento junto a una de las fincas de A Maestranza. Quincemil

Esta parcela, en la que se proyecta un inmueble en forma de Z frente a la Sociedad Deportiva Hípica, ha sido ocupada por una máquina excavadora que desde hace días remueve y acumula tierra y retira vegetación, así como por obreros con su equipamiento.

En la otra finca de Lipromo, la 1, más próxima al Rectorado y separada de la anterior por una calle y una zona de tierra donde aparcan coches, hay una caseta de obra, material de trabajo y algún vehículo estacionado.

Obreros en el interior de uno de los terrenos de A Maestranza. Quincemil

Sobre la finca 2 pesa de momento un recurso judicial presentado por la plataforma cívica Defensa do Común en 2024 contra el estudio de detalle del proyecto inmobiliario, que aún no se ha resuelto.

Según fuentes próximas al litigio, el recurso se falló hace más de un mes, pero la resolución no ha sido notificada. El Ayuntamiento, consultado, no informa si conoce la sentencia.

Defensa do Común mueve ficha: este miércoles ha presentado sendos escritos a la alcaldesa de A Coruña y a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en los que solicita a ambas administraciones que verifiquen e inspeccionen las obras de la parcela 2.

La plataforma cívica quiere saber si esta excavación y movimiento de tierras se ajustan al proyecto de control y seguimiento arqueológico en este terreno concreto, autorizado por Patrimonio en 2021. Defensa do Común señala que "no le consta" esta exigencia, ante lo cual, si esto es cierto, reclama que se paralicen las obras.

Una licencia condicionada por un recurso

La aparición de obreros y máquinas en dos de las tres fincas de A Maestranza coincide con la desaparición de un gran cartel publicitario que anunciaba la promoción Residencial A Proa desde febrero pasado, cuando se instaló.

El Gobierno local concedió a mediados de 2025 una licencia a Lipromo para levantar 57 viviendas de uno a cuatro dormitorios en la parcela 2. Este proyecto es Residencial A Proa y sus pisos se comercializan en portales inmobiliarios como Idealista (al menos hay ocho anuncios actualmente) a pesar de su judicialización.

El cartel de una promoción inmobiliaria en A Maestranza, ya retirado. Cedida

El permiso municipal para su proyecto básico fue otorgado aunque condicionado a la ejecución de la resolución judicial que todavía no se conoce. Defensa do Común denuncia la "pasividad e inacción municipales" por permitir a la promotora comenzar los trabajos "antes de que se conozca el fallo del TSXG sobre el estudio de detalle". "Sería una irresponsabilidad, dado que la nulidad de dicho estudio de detalle también implica la nulidad de la licencia de obras", expone.

Subastas, ventas y usos

Defensa do Común siempre ha reclamado que las tres parcelas sean de titularidad municipal y uso público. Las tres zonas fueron subastadas en más de una ocasión, pero nunca encontraron compradores. Tras los intentos fallidos, Defensa vendió directamente a Lipromo las dos fincas edificables en 2019.

La otra, de forma rectangular junto a la SD Hípica, sigue siendo del Ministerio y, aunque hace tres años, durante la campaña de las últimas elecciones municipales, se anunció su utilización como suelo para viviendas públicas, Patrimonio ha impedido su uso residencial, por lo que el Concello podría convertirlo en espacio libre.

Caseta de obra en otra de las parcelas de A Maestranza. Quincemil

La única parcela del Estado que podrá destinarse a pisos públicos es la de un solar de la calle Adelaida Muro, en Monte Alto, donde acaban de empezar los trabajos para construir en ese espacio un edificio con once viviendas.

La presencia de máquinas y obreros en la zona permite albergar esperanzas de que se desatasquen los proyectos inmobiliarios en A Maestranza, aunque la Justicia aún tiene algo que decir sobre su largo y polémico desarrollo.