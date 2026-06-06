Así avanza Residencial Casablanca a los pies del nuevo CHUAC, en A Coruña: 241 viviendas con todos los lujos

A Coruña tiene varias promociones de obra nueva que buscan dar respuesta a la elevada demanda de vivienda existente tanto en la ciudad como en su área metropolitana. Zonas como San Pedro de Visma o el entorno del Parque de Oza se encuentran en plena expansión urbanística, con desarrollos residenciales que transformarán el mercado inmobiliario.

Una de las promociones que ya se encuentra en fase avanzada de construcción es Residencial Casablanca, un complejo formado por 8 edificios que albergarán un total de 241 viviendas. El proyecto ha despertado un gran interés entre los compradores y, de hecho, la mayoría de las viviendas ya han sido comercializadas. A fecha de 3 de junio de 2026, solo quedan 14 unidades disponibles, según ha informado la inmobiliaria Northwind Inmuebles a Quincemil.

241 viviendas distribuidas en 8 edificios

Residencial Casablanca, en A Coruña Quincemil

Residencial Casablanca se consolida como una de las promociones de obra nueva más destacadas de A Coruña. Situado a los pies del futuro nuevo CHUAC, en pleno Parque de Eirís, este desarrollo residencial está llamado a convertirse en uno de los referentes urbanísticos de la ciudad en los próximos años.

El proyecto está formado por 8 edificios que suman un total de 241 viviendas. Detrás de esta actuación se encuentran dos promotoras: Promociones Casabriz (Grupo Casado) responsable de 88 viviendas, y Taboada y Ramos, que desarrolla las 153 restantes.

La comercialización de ambas promociones corre a cargo de Northwind Inmuebles.

El interés despertado por Residencial Casablanca ha sido notable desde su lanzamiento. Actualmente solo quedan 14 unidades disponibles, principalmente de 2 y 3 dormitorios, incluyendo algún bajo con jardín. Las tipologías más pequeñas y los estudios ya se han vendido por completo.

La primera fase del proyecto, integrada por los cuatro edificios situados en la parte inferior, tiene prevista su entrega para mediados de 2027. Por su parte, los cuatro bloques restantes se entregarán, previsiblemente, a mediados de 2028.

4 edificios inferiores de Residencial Casablanca Quincemil

4 edificios superiores en Residencial Casablanca Quincemil

Las viviendas dispondrán de uno, dos y tres dormitorios, terrazas, plazas de garaje y trasteros, además de opciones con jardín privado. El conjunto apuesta por espacios amplios, eficientes y funcionales, diseñados para responder a las nuevas necesidades de los propietarios.

Todas las comodidades y servicios

Residencial Casablanca, en A Coruña Quincemil

Residencial Casablanca se encuentra ya en una fase avanzada de construcción, con los ocho edificios que conforman el complejo completamente levantados. La promoción se sitúa a los pies del futuro nuevo CHUAC, en una ubicación estratégica que combina tranquilidad, naturaleza y excelentes conexiones con el resto de la ciudad.

Uno de sus principales atractivos son las vistas. Gran parte de las viviendas disfrutarán de panorámicas privilegiadas sobre A Ponte da Pasaxe y la ría de A Coruña, así como de municipios cercanos como Oleiros.

El complejo se sitúa en pleno parque de Eirís, considerado uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad y una de las zonas residenciales más agradables para vivir. Este amplio espacio natural es especialmente atractivo para familias, ya que cuenta con zonas infantiles, extensas áreas ajardinadas, una cúpula para resguardarse de la lluvia, un estanque con patos y amplias zonas de paseo. Además, dispone de un campo de fútbol que aporta actividad y dinamismo al entorno.

La ubicación también destaca por su cercanía a importantes centros sanitarios como el futuro nuevo CHUAC y el Hospital San Rafael. A ello se suma la proximidad de barrios consolidados como Os Castros y O Castrillón, donde se encuentran supermercados, centros educativos, instalaciones deportivas y todo tipo de servicios necesarios para el día a día, permitiendo disfrutar de la mayor comodidad posible.