El lujoso Edificio Acaya, en Oleiros (A Coruña): 9 viviendas que superan el medio millón de euros

Viviendas listas para entrar a vivir en el Edificio Acaya, en Perillo, Oleiros (A Coruña) Rubín und Kinder

Más de medio millón de euros es el precio de partida para adquirir una vivienda en el exclusivo Edificio Acaya, situado en Perillo, en el municipio de Oleiros (A Coruña). Se trata de pisos y dúplex de alto nivel, situados a un paso de la playa y con amplias terrazas en un entorno privilegiado.

El inmueble se encuentra en una calle paralela a la Avenida das Mariñas. El edificio destaca por ofrecer viviendas de diseño moderno y acabados de primera calidad, con superficies que parten desde 108 metros cuadrados y equipadas con todo tipo de comodidades y lujos.

Viviendas de 3 dormitorios con terraza

Interior viviendas en el edificio Acaya, en Oleiros Rubín und Kinder

En un mercado inmobiliario como el de A Coruña, donde el precio de la vivienda continúa disparado, la vivienda de obra nueva no se queda atrás. El edificio Acaya se ha convertido en una de las promociones más exclusivas de Oleiros, lista para entrar a vivir. Y, pese a que el precio de entrada supera el medio millón de euros, ya quedan muy pocas viviendas disponibles.

Situado en Perillo, a escasos metros de la playa de Santa Cristina y al lado de la pista polideportiva y del campo de la iglesia donde se realizan sus fiestas principales, este edificio es la oportunidad perfecta para adquirir una vivienda que disponga de todos los lujos, con todas las comodidades y servicios a mano, y a 2 minutos en coche de A Ponte Pasaxe.

El edificio de la promotora Rubín und Kinder cuenta con nueve pisos y dúplex, diseñados para ofrecer espacios grandes. Estos van desde los 108 hasta los 140 metros cuadrados útiles, sin contar las terrazas. Cada piso incluye tres dormitorios, dos baños, salón amplio y muy luminoso, cocina funcional, lavandería, trastero y dos plazas de garaje.

Además, todas las viviendas cuentan con terraza, y algunas incluso disponen de dos.

Terraza en el edificio Acaya, en Oleiros Rubín und Kinder

Otro de los puntos fuertes es la calidad de sus acabados y su eficiencia energética. Suelo radiante mediante aerotermia, sistema de recirculación de aire, excelente aislamiento térmico y acústico y fachada ventilada. Todo ello con certificación energética A.

Los precios del edificio Acaya

Entre las tres viviendas que todavía están a la venta, la opción menos cara es un piso de una superficie de 132 metros cuadrados por el precio de 532.000 euros, mientras que las otras restantes son de 140 metros cuadrados y se venden por 576.000 euros.

El edificio Acaya es un ejemplo más de hacia dónde va el mercado inmobiliario en A Coruña y alrededores: viviendas de lujo a las que no les falta ni un solo detalle y que, pese a sus elevados precios, no les faltan compradores.