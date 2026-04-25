Fotografía de la vivienda prime en Galicia: costa, centros históricos y capitales de provincia

Las millas de oro de la comunidad se ubican en la actualidad en Sanxenxo, los núcleos urbanos de A Coruña y Vigo, Nigrán y O Grove

Si fuese una película se podría titular Los gallegos las prefieren costeras. Pero, ni sólo son gallegos los que adquieren viviendas prime en nuestra comunidad autónoma (también muchos compradores del resto de España y cada vez más extranjeros), ni únicamente están interesados por el litoral. Los datos revelan que también les seducen los inmuebles situados en los cascos históricos y ensanches de las principales ciudades gallegas, en las capitales de provincia y en concellos aledaños a las grandes urbes.

El precio medio del metro cuadrado es un termómetro casi perfecto que nos revela en dónde está centrada la demanda en este momento y, por lo tanto, en dónde están ubicadas muchas de las viviendas de alto standing en Galicia. Y además, en ese sentido, también debemos tener en cuenta la evolución de los precios en cada una de las zonas en el último año.

La herramienta Evolución del precio de la vivienda en venta en Galicia, elaborada por el portal inmobiliario Idealista, proporciona algunas claves determinantes. A marzo de 2026, los concellos con un precio medio superior por metro cuadrado en la comunidad son, por este orden: Sanxenxo (3.122 €/m²), A Coruña (3.058 €/m²), Nigrán (2.600 €/m², aprox.*), Vigo (2.424 €/m²) y O Grove (2.400 €/m², aprox.*).

De acuerdo con ese mismo instrumento e igualmente en el mes pasado, tras esos municipios se sitúan los de Pontevedra (2.338 €/m²), Baiona (2.219 €/m²), Cangas do Morrazo (2.195 €/m²), Oleiros (2.191 €/m²), Santiago de Compostela (2.098 €/m²), Ourense (1.652 €/m²), Foz (1.508 €/m²) y Ribadeo (1.449 €/m²).

Por supuesto, las zonas calientes en cuanto a demanda en cada uno de esos concellos alcanzan precios por metro cuadrado superiores o muy superiores a la media del municipio, un aspecto que se deja ver más claramente en las grandes ciudades gallegas. Así, por ejemplo, en A Coruña se llevan la palma la Ciudad Vieja (3.958 €/m²) y el Ensanche (3.797 €/m²); en Vigo, Coruxo-Oia-Saiáns (2.957 €/m²) y Alcabre-Navia (2.805 €/m²); en Pontevedra, el entorno de la Plaza de Barcelos (2.806 €/m²) y Fernández Ladreda (2.603 €/m²); en Ourense, la zona centro (2.192 €/m²) y el Posío (1.976 €/m²); y en Santiago de Compostela, con destacada diferencia, el área Ensanche-Sar (3.228 €/m²).

El estudio de Idealista Las diez calles más caras para comprar vivienda en España, incluye entre ellas una gallega: la calle Arquitecto Antonio Cominges, entre Canido y Cabo Estai, en la parroquia viguesa de San Miguel de Oia. Según sus datos, el precio medio de una vivienda en el entorno de esa vía supera con creces los 1,7 millones de euros, ya que la mayoría de los inmuebles que existen en esa zona son chalés y urbanizaciones de lujo, con vistas a las Illas Cíes y sobre algunas de las mejores playas del sur de Galicia.

De igual forma, en el norte sobresale el interés que viene despertando el concello de Oleiros -una constante desde hace años- entre los compradores de vivienda prime, con preferencia por las localidades de Santa Cruz (As Galeras), Liáns, el entorno de la playa de Santa Cristina, Bastiagueiro y Perillo. En cualquiera de esas áreas es frecuente encontrar propiedades con un precio que supera sobradamente el millón de euros.

En cualquier caso, de acuerdo con los datos de las inmobiliarias, en nuestra comunidad se cuentan con los dedos de las manos los inmuebles que exceden los 3,5 millones de euros de precio de salida y, en casi todos los casos, se trata de pazos históricos, casas señoriales o chalés de grandes dimensiones, situadas en emplazamientos idílicos y con servicios extraordinarios. Y entre ellas merecen capítulo aparte las casas de indianos de la Mariña de Lugo, construidas entre finales del siglo XIX y principios del XX por lugareños que hicieron fortuna en América, cuyos precios más elevados encontramos en los concellos costeros de Foz y Ribadeo.

Otros concellos con alta demanda y los que más crecen

Fuera de esas millas de oro de Galicia, hay otros municipios que también están registrando una alta demanda, aunque sus precios por metro cuadrado sean algo inferiores a los del top ten de la comunidad. Es el caso de los concellos de Lugo (1.411 €/m²) y Ferrol (1.313 €/m²), pero también de otros muchos, repartidos por comarcas del litoral gallego como la Mariña lucense (Viveiro, Barreiros y O Vicedo); Ferrolterra (Narón, Mugardos, Ares, Valdoviño y Fene); área metropolitana de A Coruña y Golfo Ártabro (Cambre, Bergondo y Sada); Costa da Morte (Malpica y Cabana de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Cee, Muxía y Muros); península de O Barbanza (Boiro, Ribeira y A Pobra do Caramiñal); comarca de Ortegal (Cedeira y Ortigueira); península de O Morrazo (Bueu y Marín); y Arousa (Vilagarcía, Illa de Arousa y Vilanova).

En cuanto a los incrementos de precios más notables que se produjeron en el último año (marzo 2025-marzo 2026), los concellos que capitanean el ranking, según Idealista, son Neda (+69,1%), Marín (+43,6%), Ponteceso (+34,1%) y Salvaterra do Miño (+33,2%), aunque todos ellos marcaban precios muy inferiores a los municipios con mayor demanda.

Entre los que ya registraban precios elevados, encabezan la lista Ferrol (+28,7%), Cangas do Morrazo (+17,8%), Sanxenxo (+17,3%), Ribadeo (+13,8%), Pontevedra (+13,7%), A Coruña (+13,3%) y Ourense (+10,5%), superando en todos esos casos -y de largo- el incremento medio de Galicia, que en ese período fue del 7,6%, lo que dejó el precio medio por metro cuadrado en la comunidad en marzo pasado en 1.529 €.

Y por provincias, A Coruña es la que registró un mayor incremento entre marzo de 2025 y marzo de 2026 (+14,7%), con Pontevedra como provincia con el precio medio por metro cuadrado más elevado (1.836 €).

Cuarto boom inmobiliario en Sanxenxo y notable crecimiento en Vigo

La directora en Vigo de la empresa especializada en compra-venta de viviendas exclusivas Üique, Alicia González Táboas, se refiere a la milla de oro por excelencia en la comunidad, Sanxenxo, como una localidad “que está viviendo ya su tercer o cuarto boom inmobiliario, y en donde predominan las compras de inmuebles para segunda residencia, asociadas a los períodos vacacionales”, algo que según ella, también se está dando en zonas como, por ejemplo, Poio o Areas.

Asimismo, destaca González Táboas, “hay otras zonas que también están experimentando un fuerte crecimiento, como Nigrán, Gondomar o Baiona, en las que antes casi sólo se registraban adquisiciones para segunda residencia y, sin embargo ahora, ya se dan muchos casos en los que los compradores optan por que sea su vivienda habitual”. “El de las propiedades situadas en la costa y con vistas es un mercado al alza y con muchísima demanda, sobre todo en lo que atañe a viviendas de segunda mano”, añade.

La directora de Ünique en Vigo se refiere además a la ciudad olívica, en donde subraya el notable crecimiento que se está produciendo en algunas zonas debido a actuaciones urbanísticas concretas, “como es el caso de la ampliación del barrio del Cura”, y a la rehabilitación de inmuebles antiguos: “Son áreas del centro que tradicionalmente no se consideraban tan exclusivas y que tenían muchos edificios abandonados, pero que a día de hoy están cobrando vida, por lo que se está produciendo un crecimiento notable hacia la calle del Progreso, Paseo de Alfonso y Puerta del Sol”.

“Lo que sí observamos”, concluye González Táboas, “es que, aunque se ha producido un aumento del número de extranjeros que adquieren viviendas prime en nuestra zona, la mayoría de los compradores son personas que tienen vínculos directos con la ciudad de Vigo o con la comunidad gallega”.

Galicia, refugio climático y paraíso del teletrabajo

Gabriel García Área, delegado en A Coruña de Tinsa -la principal tasadora de vivienda en España-, encuentra en el clima el factor fundamental del crecimiento de la vivienda premium en nuestra comunidad: “Galicia se ha consolidado como un refugio climático y un destino estratégico, tanto para el vacacional, como para el teletrabajo, atrayendo a quienes huyen de las temperaturas extremas y la masificación de otras costas españolas”. “Frente a las olas de calor del sur y del Mediterráneo, el clima gallego se percibe como un lujo”, afirma.

Para García Área, “la comunidad ofrece un equilibrio único entre calidad de vida, entornos naturales preservados y una infraestructura creciente para el trabajo en remoto -los últimos datos del INE sitúan a Galicia como la quinta comunidad con mayor implantación del teletrabajo en España, con un 12,4%-, o para disfrutar de unas vacaciones”. Y añade que “se ha detectado un aumento en la compra de viviendas por parte de personas que buscan escapar del calor extremo… zonas como las Rías Baixas o puntos específicos del interior que ofrecen temperaturas moderadas todo el año, evitando tanto el frío intenso, como el calor sofocante”.

El delegado en A Coruña de Tinsa cree también que “la escasez de oferta subyace como el principal motivo de la tendencia creciente de precios”, al tiempo que su tasadora ha constatado que A Coruña y Pontevedra concentran las zonas con mayor actividad en el segmento premium de vivienda.

Vigo, Pontevedra, A Toxa y Arousa para primera vivienda

García Área identifica algunas de las zonas con mayor demanda en cuanto a vivienda exclusiva en Galicia, distinguiendo en la provincia de Pontevedra entre primera y segunda vivienda.

En el primer caso, destaca a Vigo, “focalizada en sus arterias señoriales” (Marqués de Valladares, República Argentina y la icónica Plaza de Compostela, que se registran los mayores valores por metro cuadrado); Pontevedra centro, en donde se valora especialmente “vivir a un paso de la Iglesia de la Peregrina, el casco histórico y el lujo de la peatonalización”; Poio (A Caeira), “refugio residencial por excelencia que combina tranquilidad, vistas y cercanía a la capital”; Illa de A Toxa, “donde ante la imposibilidad de construir, la falta de oferta ha disparado los precios a nivel récord”; e Illa de Arousa, que considera “el nuevo enclave en auge, que compite en exclusividad y entorno natural”.

En lo referido a segunda vivienda, marca en rojo los concellos de Sanxenxo, “la capital gallega por excelencia de los veraneantes, con viviendas plurifamiliares concentradas en su centro urbano, y unifamiliares de lujo, en el cinturón dorado de Areas, Montalvo y Canelas”; y O Grove (San Vicente do Mar), en el que “el mercado se concentra en la zona de Pedras Negras, enclave premium consolidado para quienes buscan discreción y mar”.

Ebullición en A Coruña y exclusividad en Oleiros

En el norte de la comunidad, el delegado de Tinsa subraya “la consolidación del dominio de A Coruña y Oleiros”. “En la ciudad herculina y su área metropolitana”, afirma, “el mercado inmobiliario de alta gama atraviesa un momento de clara ebullición, debido a la combinación de una demanda sostenida, la escasez de producto exclusivo y el auge de las nuevas promociones, lo que ha reconfigurado el mapa de la vivienda premium” y lo que, según él, “ha impulsado los precios un 10% en el último ejercicio en la zona del Ensanche de la ciudad herculina, con el código postal 15004 como centro neurálgico del lujo”.

Otras zonas al alza en A Coruña son la Ciudad Vieja, “con los promedios más altos de la urbe en términos de valor puro, pero con una demanda más acotada por ser un nicho muy específico y carecer de ciertos servicios del centro moderno”; y el entorno de Riazor, “que emerge como el polo más moderno, con la mayor concentración de obra nueva en los últimos años (promociones de altísimo valor), que están atrayendo a un perfil de comprador que busca diseño contemporáneo frente al mar”.

Finalmente, Oleiros, que para García Área “se mantiene como el referente indiscutible de exclusividad en Galicia y cuyo mercado se divide en dos tendencias claras que atraen al perfil económicamente más alto: autopromociones de autor, y viviendas unifamiliares diseñadas a medida -en urbanizaciones o aisladas-, en las que la privacidad es el lujo máximo”.

*El precio por metro cuadrado de los concellos de Nigrán y O Grove está calculado a partir de los datos de inmobiliarias y medios de comunicación locales, ya que la herramienta “Evolución del precio de la vivienda en venta en Galicia” del portal Idealista, no dispone de ellos en ambos casos.