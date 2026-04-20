A Coruña refuerza su Oficina Municipal de Vivienda con asesoramiento gratuito al alquiler

Imagen de la visita a las instalaciones. Concello de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado este lunes los resultados y la actividad de la Oficina Municipal de Vivienda, un servicio destinado a mejorar el acceso a la vivienda y ofrecer asesoramiento gratuito a la ciudadanía.

La oficina, situada en el Paseo de Ronda, 32, ofrece atención presencial y telefónica de lunes a viernes en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

Entre sus funciones se encuentran la resolución de dudas sobre contratos de alquiler, actualización de rentas y derechos de inquilinos, además de información sobre la normativa vigente en materia de vivienda.

En la actualidad, el servicio registra una media de unas 20 consultas semanales, lo que equivale a unas cuatro diarias. Según el Ayuntamiento, tres de cada cuatro consultas están relacionadas con la zona de mercado residencial tensionado, lo que refleja el impacto de la situación actual en la ciudad y la creciente demanda de información especializada.

Poner en valor a Emvsa

Durante la presentación también se puso en valor el trabajo de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVSA) en la gestión del parque público. A Coruña cuenta actualmente con 410 viviendas municipales, de las cuales 49 se destinan a fines sociales, además de locales, garajes y trasteros.

El Gobierno local subraya la necesidad de seguir ampliando este parque debido a la alta ocupación existente.

En este sentido, el Ayuntamiento continúa impulsando nuevas promociones, entre ellas la construcción de 50 viviendas públicas en el ámbito de Xuxán.

La alcaldesa también recordó la importancia de la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado, que permite aplicar límites a los precios de los alquileres. Estas medidas buscan contener las subidas y aportar estabilidad a los inquilinos, con incrementos regulados y limitados en los nuevos contratos.

Por último, el Gobierno municipal destacó la puesta en marcha de la ordenanza de viviendas de uso turístico, en vigor desde junio de 2025.

Tras años de crecimiento, se ha detectado un ligero descenso en este tipo de alojamientos, lo que interpretan como un cambio de tendencia aún incipiente, dentro de su estrategia para equilibrar el mercado de la vivienda.