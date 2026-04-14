Se vende finca de 4 hectáreas cerca de la playa por 298.000 euros en Galicia: la casa está restaurada al detalle

El portal web de Aldeas Abandonadas muestra diversas aldeas, parcelas y fincas rurales a la venta en todo el territorio gallego, con opciones de compra en las cuatro provincias. Entre estas ofertas, destaca una en particular por la amplitud de su parcela y por su ubicación, muy próxima a las playas lucenses.

El anuncio la describe como una "bonita aldea", pero si vemos su descripción vemos que se trata de una finca de 4,1 hectáreas, de las que 1.600 m2 ya están edificados. No se especifica la localización exacta, pero sí se informa que está cerca de las playas de Lugo, lo que la convierte en una gran oportunidad para tener una propiedad en el rural y disfrutar de la costa.

A la venta por 298.000 euros

Se pone a la venta una aldea ideal tanto para uso turístico como para disfrute privado, ganadería y otros proyectos en el rural gallego. La propiedad está compuesta de varias edificaciones y una amplia finca que ofrece múltiples posibilidades de aprovechamiento.

El conjunto cuenta con una superficie total de 40.897 m2, gran parte de ella cerrada con un muro de piedra. En total, las construcciones suman cerca de 1.600 m2 edificados.

La casa principal se encuentra completamente restaurada. Dispone de cuatro plantas: en el bajo se ubican la caldera de calefacción, instalaciones de agua y un espacio de almacén. En la primera planta se encuentran la cocina, un baño, salón, despacho y la escalera de acceso.

Interior de la casa principal Aldeas Abandonadas

La segunda planta alberga cinco habitaciones, un baño y acceso al bajo cubierta, donde existe la posibilidad de habilitar dos habitaciones adicionales. La caldera está renovada. Frente a la finca hay una amplia terraza descubierta de 66 m2 recientemente construida.

Interior de la casa principal Aldeas Abandonadas

La propiedad incluye también otras edificaciones de gran interés: un local de piedra de 41 m2 en muy buen estado, ideal para convertir en vivienda; un alpendre de piedra de 86 m2; una piscina de 37 m2, pendiente de pequeños acabados; y un alpendre de servicios de 62 m2.

Asimismo, dispone de una casa para restaurar de 114 m2 distribuidos en dos plantas; dos bodegas de 20 y 27 m2; dos hórreos de gran tamaño y un pajar de 52 m2 en buen estado. Destaca también otra vivienda de 289 m2 con muros sólidos.

A la entrada de la aldea se sitúan dos naves de 60 y 84 m2, además de otra nave adicional de 75 m2, aptas para garaje o almacén.

"Toda la aldea sería suya para su uso y sería el alcalde del barrio"

Finca a la venta en la provincia de Lugo de 4,1 hectáreas Aldeas Abandonadas

La finca destaca por ser de terreno fértil, lo que permite el cultivo de todo tipo de productos agrícolas y frutales. Además, es ideal para la cría de ganado, incluyendo caballos, ovejas, cabras o vacas, gracias a la amplitud y características del terreno.

Una parte de la propiedad se encuentra repoblada con arbolado, lo que aporta valor paisajístico. Dispone de dos traídas de agua, una pública y otra privada, ambas sin coste, así como de un pozo de más de 30 metros de profundidad.

La ubicación es privilegiada, con vistas panorámicas y situada en plena Reserva de la Biosfera, en un entorno tranquilo y rodeado de naturaleza.

Se encuentra a menos de 2 kilómetros del Camino de Santiago del Norte y está muy bien comunicada: a solo 12 km de las playas de Asturias y a menos de 13 minutos de la Praia das Catedrais. En las proximidades, hay núcleos de población con todos los servicios, como Ribadeo a 12 km, Vegadeo a 7 km y Lugo a 80 km.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta amplia finca en el rural, pero con las ventajas de estar muy cerca de la costa de A Mariña lucense.