Subastan una vivienda por 63.982 euros en una zona céntrica de A Coruña, cerca de comercios y zona de ocio

El precio de la vivienda en A Coruña se sitúa en los 3.058 euros el metro cuadrado, lo que supone un aumento del 13,3% frente a marzo de 2025 y del 3,5% frente a diciembre 2025.

Así, encontrar un piso que cumpla con las tres B (bueno, bonito y barato) es cada vez más difícil, pero a veces surgen oportunidades como la última publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La licitación arranca con una puja mínima de 63.982 euros

La Tesorería General de la Seguridad Social ha sacado a subasta una vivienda en una zona céntrica de la ciudad herculina. En concreto, el inmueble se sitúa en el número 18 de la calle Emilia Pardo Bazán y la licitación arranca con una puja mínima de 63.982 euros.

Se trata de una novena planta, que ocupa una superficie útil de 43,54 metros cuadrados (m2), aunque el anuncio publicado en el BOP no especifica la distribución de las estancias.

La vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de A Coruña y su referencia catastral es: 8214102NJ4081S0018LE.

Situada en la calle Emilia Pardo Bazán, en plena la plaza de Vigo y a un paso de Juan Flórez y la plaza de Lugo, es una excelente oportunidad, con todo tipo de servicios a mano (supermercados, bares, comercios, paradas de autobús, etc.).

Los interesados deben cumplir una serie de requisitos económicos para participar en el proceso. En concreto, los licitadores tienen que constituir un depósito de garantía de 3.199,10 euros, lo que representa el 5% de la valoración total.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en el pliego de condiciones.

Los interesados podrán formular ofertas en sobre cerrado hasta las 14:00 horas de este próximo viernes, 10 de abril, debiéndose presentar en el registro general de la Dirección Provincial de la TGSS de A Coruña.

Para ello, se solicitará cita previa en el número de teléfono 881 909 042.

La subasta se celebrará, ante la Mesa constituida al efecto, el día 22 de abril, a las 10:00 horas, en la sala de subastas, con dirección en calle Ramón y Cajal, 2, de A Coruña (sede de la Dirección Provincial de A Coruña).