Así es el exclusivo chalet de lujo a 20 minutos de A Coruña con 480 m2 y piscina exterior a la venta

Casa a la venta en en Miño (A Coruña)

Una casa con 480 metros cuadrados, ubicada en una parcela ajardinada de 2.000 m2, con piscina exterior, garaje y un torreón con posibilidad de uso como despacho o dormitorio adicional. ¿Suena bien, verdad?

Aunque parezca un sueño, se trata de una oportunidad real muy cerca de A Coruña, a apenas 20 minutos en coche. La inmobiliaria Ünique comercializa esta propiedad por 698.000 euros.

Chalet de lujo a 20 minutos de A Coruña: piscina exterior y zona de barbacoa

Casa a la venta en Miño (A Coruña) Ünique

El entorno, las características y la ubicación hacen que esta vivienda en Miño (A Coruña) reciba un triple sí. Es una opción ideal para familias que buscan disfrutar de su propio espacio y, al mismo tiempo, de privacidad.

Ubicada en un entorno natural junto al río Lambre, esta vivienda unifamiliar se compone de dos plantas, con una superficie construida aproximada de 389 metros cuadrados, situada sobre una parcela de más de 2.000 m2.

En este sentido, la planta baja alberga un amplio salón-comedor con chimenea y zona de estar, cocina independiente, despensa y un cuarto de baño.

"El acceso principal se realiza a través de un porche con vistas a la piscina", explican desde Ünique, antes de indicar que en la parte posterior de la vivienda se dispone de un segundo porche con vistas al río, así como una zona exterior destinada a barbacoa.

Interior de la vivienda Ünique

En lo que respecta a la planta superior de la vivienda, esta se articula en torno a un espacio central de dos alturas, iluminado mediante un lucernario, que organiza la distribución del dormitorio principal en suite, cuatro dormitorios adicionales y un cuarto de baño.

En esta planta se incluye también un torreón con posibilidad de despacho o dormitorio adicional. Además, en el exterior cuenta con un garaje y un cobertizo para guardar herramientas u otros objetos que no se usan con frecuencia.

La vivienda se encuentra próxima a las playas de Miño, al Club de Golf y a menos de 20 minutos de A Coruña, con buenas conexiones viarias. La ruta más fácil y corta es por la autopista AP-9, aunque también se puede llegar fácilmente tomando la carretera AC-164.