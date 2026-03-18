Coruñeses diseñan sus casas frente al boom del precio de la vivienda: "Buscábamos un modelo alternativo"

El barrio coruñés de Xuxán va en camino de convertirse en uno de los primeros lugares de la ciudad en acoger un proyecto de vivienda colaborativa.

La cooperativa Outra Forma de Vivenda ha solicitado la licencia urbanística para construir As Lavandeiras, un edificio de cinco plantas con 32 viviendas que se levantará en una parcela municipal mediante un sistema de cesión de uso durante 50 años.

Se trata de un modelo alternativo al mercado tradicional de compra o alquiler que busca garantizar el acceso a vivienda a precios más asequibles y sin carácter especulativo, en el que las personas residentes tienen derecho a usar la vivienda pero no a venderla como activo inmobiliario.

Un proyecto que nació hace casi una década

La iniciativa comenzó a gestarse hace casi una década, cuando un pequeño grupo de personas empezó a explorar nuevas fórmulas para acceder a la vivienda.

"La iniciativa surge de un grupo de personas que buscábamos un modelo alternativo al alquiler o a la compra, que eran prácticamente las únicas opciones en ese momento", explica Margarita Vázquez Veras, representante de la cooperativa.

Según señala, las dificultades de acceso a la vivienda y el deseo de crear una comunidad más cercana fueron algunos de los motores del proyecto.

"Nos preocupaban problemas como la asequibilidad o la accesibilidad, pero también cómo queríamos vivir en comunidad. Entendemos la relación entre vecinos de una forma más cercana, compartiendo servicios y organizándonos en común para abaratar costes", añade.

El grupo comenzó entonces a estudiar experiencias similares en otras ciudades, especialmente en el norte de España y en Barcelona, donde el modelo de vivienda colaborativa está más desarrollado. Tras analizar esos ejemplos, decidieron constituir la cooperativa y formalizar el proyecto.

Negociaciones con el Ayuntamiento desde 2018

El camino hasta llegar a la solicitud de licencia no ha sido corto. La cooperativa inició negociaciones con el Ayuntamiento de A Coruña en 2018 para conseguir un suelo municipal en el que desarrollar el proyecto. En ese momento, Inés Rey ni siquiera era alcaldesa y la ciudad daba sus últimos coletazos bajo el manto de la Marea Atlántica, hoy sin representación municipal.

"Estuvimos negociando con el Ayuntamiento desde 2018 y el proceso se paralizó durante la pandemia", recuerda Vázquez.

Tras el parón provocado por el Covid, las conversaciones se retomaron y finalmente se concretó la cesión de la parcela en Xuxán mediante derecho de superficie, lo que permite desarrollar el edificio con costes más asequibles.

Una vez asegurado el suelo, la cooperativa comenzó a definir el edificio de forma colectiva. "Todo lo votamos en asamblea. Decidimos la tipología de las viviendas, los espacios comunitarios y la organización del edificio", explica la representante del proyecto.

Un diseño participativo y pensado para convivir

El proyecto arquitectónico ha sido elaborado por la cooperativa de arquitectura y urbanismo Hábitat Social a partir de ese proceso participativo.

La propuesta contempla un edificio de cinco plantas con un patio central y corredores exteriores, un diseño pensado para favorecer el contacto y la convivencia entre los residentes.

Además de las viviendas, el inmueble contará con diversos espacios comunitarios, como cocina y comedor compartidos, lavandería, salas polivalentes, locales comerciales y huertas en la cubierta del edificio.

"El solar tiene forma de trapecio, lo que facilita que todas las viviendas sean exteriores", señala Vázquez. El edificio incluirá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, adaptadas a diferentes perfiles y con posibilidad de modificar su distribución con el paso del tiempo.

Desde la cooperativa destacan también que el proyecto se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal, con orientación bioclimática hacia el sur para reducir el consumo energético.

Un modelo diferente de acceso a la vivienda

La cooperativa Outra Forma de Vivenda, creada en 2015 como entidad sin ánimo de lucro, defiende que este modelo busca entender la vivienda como un bien de uso y no como una inversión.

La mayor parte de las viviendas ya están asignadas entre las personas socias del proyecto, aunque la cooperativa mantiene abierta una lista de espera para posibles incorporaciones o futuras promociones que puedan desarrollarse en la ciudad.

Calendario: licencia y obras hasta 2029

Con la solicitud de licencia ya presentada, el proyecto entra ahora en una nueva fase administrativa. Según explica la cooperativa, la normativa establece que la licencia debe solicitarse en un plazo de ocho meses desde la cesión del suelo, un requisito que ya han cumplido.

"Ahora el Ayuntamiento tiene un plazo de hasta doce meses para resolver la licencia", señala Vázquez. Una vez concedida, la previsión es que la construcción del edificio se prolongue durante aproximadamente dos años.

Si se cumplen los plazos previstos, las viviendas podrían estar terminadas entre finales de 2028 y principios de 2029, cuando el proyecto de As Lavandeiras se convertirá en uno de los primeros ejemplos de vivienda colaborativa en A Coruña.