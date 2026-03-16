La Xunta ofrecerá viviendas a los vecinos afectados de Monte Mero, en A Coruña

La Xunta ofrecerá viviendas de reemplazo a los vecinos afectados por las expropiaciones del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Monte Mero, en A Coruña. Se estima que 180 personas pueden perder sus casas, en algunas de las cuales llevan viviendo toda la vida.

A través de este PIA se podrá habilitar suelo residencial en la ciudad, en el que se podrán construir más de 4.000 nuevas viviendas, la mayoría protegidas.

Desde la Xunta insisten en que las expropiaciones son necesarias y que por ello, se tendrá en cuenta cada situación. El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, convocó a las personas afectadas a una reunión el próximo día 25, en la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña, para ofrecerles asesoramiento e información.

Esta alternativa será ofrecida a los afectados que tengan vivienda habitual y permanente, una vivienda de reemplazo, en residencial colectivo o unifamiliar. Para ello, está prevista en el ámbito una zona destinada a brindarles esta alternativa habitacional.

Vecinos en lucha continua

El pasado miércoles los vecinos afectados por las expropiaciones protagonizaron una protesta durante la inauguración de la exposición "Emigrantas" en el Quiosco Alfonso de A Coruña, aprovechando la presencia de autoridades de la Xunta y del Concello para hacer visible su reclamación.

Un grupo de residentes acudió al acto vestido con camisetas blancas y se situó en las inmediaciones del recinto cultural mientras se desarrollaba la presentación, con el objetivo de trasladar su malestar por la situación que viven desde hace años.

El conflicto de Monte Mero se remonta al proceso de expropiaciones vinculadas al desarrollo de infraestructuras y actuaciones urbanísticas en esta zona situada en el área metropolitana coruñesa, que afectaron a numerosos propietarios de terrenos.

Desde entonces, parte de los vecinos sostiene que las compensaciones económicas fijadas no se ajustan al valor real de las parcelas.

Las personas afectadas llevan tiempo reclamando una revisión de las condiciones de esas expropiaciones, defendiendo que muchas familias perdieron terrenos sin recibir una indemnización que consideren justa.