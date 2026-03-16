Un proyecto de vivienda colaborativa en Xuxán, en A Coruña, solicita licencia para construir 32 pisos

Viviendas en construcción en el barrio de Xuxán en A Coruña. Quincemil

El proyecto de vivienda colaborativa As Lavandeiras ha solicitado la licencia urbanística para iniciar su construcción en el barrio coruñés de Xuxán.

La promoción, impulsada por la cooperativa Outra Forma de Vivenda, contempla la creación de un edificio de cinco plantas con 32 viviendas que se levantará sobre una parcela de titularidad municipal mediante un sistema de cesión de uso.

El modelo se basa en un derecho de superficie durante 50 años, tras los cuales la titularidad del inmueble pasará al Ayuntamiento.

Según los promotores, este sistema busca garantizar el acceso a una vivienda digna a precio reducido a través de un modelo no especulativo, en el que la vivienda se concibe como un bien de uso y no como un activo para obtener beneficio económico.

El edificio, diseñado por la cooperativa de arquitectura y urbanismo Hábitat Social, será uno de los primeros en aplicar este modelo de vivienda colaborativa en la ciudad.

El proyecto arquitectónico es fruto de un proceso de diseño participativo entre las personas socias de la cooperativa, que fue creada en 2015 como una entidad sin ánimo de lucro centrada en impulsar modelos de vivienda inclusivos y comunitarios.

La propuesta contempla un patio central con corredores exteriores para favorecer la socialización entre los residentes, además de distintos espacios comunitarios como cocina y comedor compartidos, lavandería, espacios polivalentes, locales comerciales y huertas en la cubierta del edificio.

Las viviendas tendrán entre uno y tres dormitorios y estarán adaptadas a distintas necesidades, incorporando elementos que permitirán modificar su distribución con el paso del tiempo.

El edificio también se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal, con una orientación bioclimática hacia el sur para reducir el consumo energético durante todo el año.

La cooperativa prevé que la construcción del inmueble esté finalizada durante el primer semestre de 2029. Actualmente, la mayoría de las viviendas ya están asignadas, aunque la entidad mantiene una lista de espera abierta para personas interesadas en incorporarse al proyecto o a futuras promociones.