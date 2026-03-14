Se vende terreno con casa en una aldea de 3 habitantes de A Coruña por 39.000 euros: "Entorno idílico"

El fenómeno de la España vaciada se aprecia con especial intensidad en Galicia. La pérdida de población, junto con la dispersión y el abandono de los núcleos rurales, se hace evidente, aunque cada vez son más las personas que se animan a optar por una vida en el entorno rural.

Entre los destinos donde vivir nuevas experiencias, la Costa da Morte se perfila como uno de los más atractivos. Además, en el ámbito inmobiliario se pueden encontrar auténticas oportunidades para quienes desean establecerse en el entorno rural.

A la venta una finca con casa por menos de 40.000 euros

El portal web Aldeas Abandonadas Inmobiliaria es un referente conocido por las auténticas gangas que ofrece, entre ellas un conjunto de terreno y casas para restaurar íntegramente por menos de 40.000 euros, concretamente por 39.000 euros.

Aunque se desconoce la ubicación exacta de la finca, la inmobiliaria Aldeas Abandonadas indica que está situada en una aldea de apenas tres habitantes y cerca de "las mejores playas de Galicia", lo que puede dar algunas pistas de su posible localización.

Casa a reformar en la Costa da Morte Aldeas Abandonadas Inmobiliaria

No hay grandes detalles en el anuncio, pero sí conocemos que la finca tiene un terreno aproximado de 1.500 metros cuadrados (m2) y una casa grande principal de 299 m2, distribuida en dos plantas y dos almacenes.

También dispone de tres casetas de diferente tamaño, entre 43 y 18 m2; dos hórreos de 6 y 4 pies, según escrituras; dos hornos y una "preciosa" lareira.

Por otro lado, el jardín delantero, poblado de bambúes, resulta perfecto como zona de desayuno o de relax. Además, frente al conjunto principal se encuentra otra casa de 134 m2 distribuidos en dos plantas, con un terreno delantero que ofrece múltiples posibilidades.

Según la inmobiliaria Aldeas Abandonadas, la finca cuenta con buenos accesos y está bien comunicada, a apenas ocho kilómetros de la playa, lo que la convierte en una opción muy atractiva para quienes desean una vida rural pero, al mismo tiempo, estar cerca del mar.

El conjunto de terreno y casas está a la venta por 39.000 euros. Tiene una rebaja del 50 por ciento de su precio inicial, establecido en 87.000 euros. "En un entorno idílico. Para restaurar como negocio rural, vacaciones o vivienda familiar".