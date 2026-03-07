La Xunta entrega en Betanzos (A Coruña) una vivienda pública rehabilitada en el casco histórico

La delegada de la Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, Belén do Campo, hizo entrega este sábado de las llaves de una vivienda pública rehabilitada en el casco histórico de Betanzos.

El inmueble, ubicado en el número 49 de la calle da Cerca, forma parte de las actuaciones desarrolladas dentro del Programa Rexurbe.

La entrega se realizó con la presencia de la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire. Según explicó la delegada autonómica, la vivienda se adjudicó nuevamente después de quedar libre, ya que el procedimiento habitual del Instituto Galego da Vivenda e Solo establece que cuando un inmueble de estas características queda vacante se vuelve a ofrecer a las personas inscritas en el listado de demandantes del municipio.

Para poder acceder a estas viviendas es necesario estar registrado en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia, cuyo plazo de inscripción permanece abierto de forma permanente tanto por vía telemática como presencial en las oficinas del organismo autonómico.

La vivienda entregada se sitúa en una de las calles más características del centro histórico betanceiro. La zona conserva numerosos edificios de gran valor patrimonial, con tipologías tradicionales de casas entre medianeras de planta baja y varias alturas.

En el entorno se encuentran además inmuebles históricos como la Casa Gótica de Betanzos, uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura civil de la ciudad.

Durante el acto, la delegada recordó que Betanzos fue uno de los primeros municipios en participar en el programa Rexurbe, ya que en 2017 acogió la experiencia piloto de esta iniciativa. En la actualidad existen 17 inmuebles rehabilitados o en proceso de rehabilitación, con una inversión prevista cercana a los seis millones de euros destinada a crear 20 viviendas protegidas y tres locales comerciales en el casco histórico.

Además, el municipio cuenta desde enero de 2023 con una Área Rexurbe, una figura aprobada por el Consello de la Xunta que busca impulsar la recuperación de zonas urbanas con valor histórico mediante una mayor implicación de las administraciones públicas.

Durante su intervención, Do Campo también destacó la estrategia autonómica en materia de vivienda. En este sentido, recordó que el Ejecutivo gallego mantiene el objetivo de duplicar el parque público residencial, con unas 3.000 viviendas actualmente en distintas fases de desarrollo a las que se sumarán otras 1.000 a lo largo de 2026.

La representante autonómica avanzó además que la Xunta prevé destinar 350 millones de euros a políticas de vivienda durante este año, de los cuales 163 millones se dedicarán a la construcción de nuevas promociones destinadas a incrementar la oferta pública de hogares en la comunidad.