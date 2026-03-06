Alquilan por 42.000 euros oficinas y espacios que hasta agosto ocupaba Estrella Galicia en Agrela

Edificio del centro de negocios BCA28 en el polígono de Agrela en A Coruña.

BCA28 es un centro de negocios en el polígono empresarial de Agrela con oficinas y locales comerciales que hasta agosto de 2025 ocupó en un 80% Estrella Galicia. La compañía cervecera tenía allí la sede del consejo de administración y departamentos de Marketing y Recursos Humanos. Con su mudanza a la nueva sede, frente a la fábrica de Agrela en A Coruña, ha quedado libre mucho espacio, que ahora se anuncia en alquiler.

El portal inmobiliario Idealista publicita desde hace días el arrendamiento de las oficinas desocupadas a un precio medio de casi 42.000 euros al mes. El anuncio aclara que se ofrecen "espacios flexibles en alquiler, con módulos desde 100 metros cuadrados hasta plantas completas", adaptables "tanto para pequeñas empresas como grandes corporaciones".

Hay superficies disponibles, según el anuncio, en la planta calle (rúa Gambrinus) de 153 y 155 metros y módulos de oficinas en las plantas baja, primera y segunda (rúa Copérnico) de entre 98 y 488 metros, además de la planta tercera, que ofrece un espacio privativo completo de 1.310 metros cuadrados.

Fachada e interior del edificio BCA28 de Agrela.

Este centro de negocios pertenece a más de un propietario e inversor y lo administra Superco Gestión, uno de sus usuarios. Abanca tiene su área de Servicios Financieros y empresas como Digi y Sevetosa Engineering también ocupan espacios en la actualidad. Entre sus servicios hay dos niveles de aparcamiento.

El inmueble fue construido a mediados de la primera década del siglo XXI, con grandes cristaleras y diseños modernos con predominio del color negro. Marcas deportivas desarrollaron su actividad en la planta calle, así como locales de hostelería.

Hasta el año pasado la mayor parte de las áreas de BCA28 las aprovechaba Hijos de Rivera, que en agosto de 2025 desplazó sus servicios al edificio que construyó donde antes estaba la superficie comercial Comcor, justo frente a la planta de fabricación de Agrela.