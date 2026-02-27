La Xunta de Galicia aumenta hasta 2,8 millones las ayudas para reformas en viviendas de alquiler

Martínez Allegue, a la izquierda, en la visita a una vivienda en Santiago que se reforma con ayudas del plan Fogar Vivo. Xunta de Galicia

El programa Fogar Vivo de la Xunta de Galicia es una iniciativa que establece ayudas a personas o entidades propietarias y usufructuarias de viviendas con el fin de incentivar que las incorporen al mercado de alquiler a través de una renta accesible. Este viernes el Gobierno gallego ha informado de una nueva convocatoria de subvenciones.

La Xunta publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la nueva línea de ayudas de este plan, con una dotación de 2,8 millones de euros. Desde el lunes 9 de marzo hasta el 3 de junio los interesados en pedir estas aportaciones podrán presentar su solicitud.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó hoy, en el barrio compostelano de San Pedro una vivienda cuya propietaria cuenta con una de estas aportaciones para acometer la reforma del inmueble y luego poder alquilarlo.

Allegue agradeció a la propietaria poder conocer la rehabilitación que lleva a cabo en su piso en Santiago, tras recibir una ayuda por importe de 11.000 euros. El acondicionamiento en este hogar incluye la instalación de fontanería y electricidad, la renovación de la cocina, la ampliación del baño o el cambio de suelo.

La conselleira subrayó que dada la acogida de la primera convocatoria, en la que la Xunta concedió 239 ayudas por un importe de cerca de 1,3 millones, en esta nueva edición incrementa los fondos con el objetivo de seguir contribuyendo a reforzar el mercado de alquiler.

La cuantía máxima de estas subvenciones será de hasta 16.000 euros por vivienda, de los que hasta 11.000 irán dirigidos a la rehabilitación; y 2.000 adicionales para obras cuando los inquilinos de la vivienda no superen los 36 años o sean familias con hijos menores a cargo o con personas dependientes.

El programa contempla ayudas de hasta 3.000 euros para sufragar los seguros de impagos y de daños en el hogar durante los 5 primeros años del contrato, un incentivo para reforzar la seguridad de los propietarios y animarlos a ofertar viviendas en alquiler.

La conselleira recordó que la Xunta activó en julio del año pasado este programa para destinar el mayor número de viviendas vacías al alquiler accesible. Con estas ayudas, los propietarios pueden acometer mejoras en la vivienda, incluyendo la renovación de electrodomésticos o sanitarios, acondicionando inmuebles que en muchos casos, llevaban tiempo sin uso, para alquilarlos.