La compraventa de vivienda en Galicia registra su mayor aumento desde 2027, según los notarios

Viviendas en construcción en el barrio de Xuxán en A Coruña. Quincemil

Que el precio de la vivienda haya encarecido y dificulte el acceso a gran parte de la población no supone la rebaja de sus ventas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reflejado recientemente números de boom inmobiliario en Galicia y el Colexio Notarial de Galicia acaba de publicar datos de compraventa de viviendas en 2025 que revelan la segunda mayor cifra de la serie histórica.

Durante el año pasado se elevó un 7,6% en la comunidad en comparación con 2024, con un total de 30.560 operaciones. Solo superan estos datos los de 2007, con 39.524 operaciones. La estadística notarial de Galicia es superior al 4,4% de la media de España.

Los precios suben de forma más contenida en la comunidad (4,4%) que en el Estado (7,5%). Son 1.196 euros por metro cuadrado en Galicia, el quinto dato más elevado en la serie.

Por tipo de vivienda, la que experimenta mayor avance interanual es la unifamiliar, con una subida del 14,2%, hasta 9.002 unidades. Los pisos, 21.559, fueron un 5% más.

Los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda aumentaron en Galicia un 17,6% en 2025, más que el 13,7% de la media de España. La cuantía media de las hipotecas concedidas en la comunidad fue de 132.425 euros.

Datos nacionales

La compraventa de viviendas en el conjunto del país aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones también del año 2007.

Los préstamos para la adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado avanzó un 7,5% respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Madrid (+13,3%), Islas Canarias (+12%) y Castilla-La Mancha (+9,6%).

A lo largo del año, los precios mostraron un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales oscilando entre el 6% y el 9%, produciéndose un mayor vigor en el crecimiento de precios también en el primer trimestre.

Los notarios señalan que mientras que los precios de los pisos han superado el máximo de 2007, que fue de 2.070 euros, los de las viviendas unifamiliares todavía no han superado el máximo de 1.429 euros.

Por autonomías

La compraventa de viviendas en 2025 subió en catorce autonomías y decreció en las otras tres, Madrid (-4,7%), Islas Canarias (-4,7%) e Islas Baleares (-0,4%).

El aumento fue de doble dígito en Castilla y León (+13,6%) y País Vasco (+12%), pero también se pudieron observar incrementos en Extremadura (+9,9%), Aragón (+9,1%), Castilla-La Mancha (+8,8%), Galicia (+7,6%), Cataluña (+7,3%), Murcia (+6,8%), Navarra (+6,6%), Andalucía (+6,3%), La Rioja (+5%) y Asturias (+4,7%).