La nueva propiedad de Damas 3, en A Coruña, dispone de tres meses para el proyecto de rehabilitación

El Ayuntamiento de A Coruña continúa avanzando en el Plan municipal para la recuperación de ruinas con la adjudicación del inmueble situado en el número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja.

La nueva propiedad dispondrá de un plazo de tres meses para presentar el proyecto de rehabilitación del edificio.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, firmó esta mañana el documento que certifica la adquisición del inmueble junto a Jorge Vázquez Couto, representante de la nueva propiedad.

La rúbrica, realizada en las dependencias municipales de la plaza Indalecio Prieto, pone fin al procedimiento iniciado meses atrás con la apertura de la subasta, activada por el Ayuntamiento tras la inacción de los anteriores titulares del edificio, construido en el año 1900.

El Plan municipal para la recuperación de ruinas busca agilizar la rehabilitación de edificios y solares en estado de abandono, favoreciendo tanto la mejora del paisaje urbano como el incremento de la oferta de vivienda disponible en la ciudad.

El programa, pionero en Galicia, establece además un plazo máximo de nueve meses para el inicio de las obras una vez presentado el proyecto de reforma, reforzando así el compromiso municipal con la recuperación efectiva del patrimonio edificado.

Otros casos

En paralelo al expediente de Damas, 3, el Ayuntamiento avanza en otros inmuebles incluidos en la fase inicial del plan. En Herrador, 6 ya está en redacción el proyecto por parte de la nueva propiedad; en Orzán, 72 se ha concedido licencia de rehabilitación; en Orzán, 130 se trabaja en la redacción del proyecto; y en Santa Lucía, 8 se encuentra en tramitación la licencia.

Por su parte, en el caso del edificio de San Andrés, 140, se han registrado consultas al PEPRI sobre las condiciones en las que deberá abordarse su rehabilitación.