El alquiler en A Coruña registra la mayor caída de precio como zona tensionada, pero con menos contratos

El alquiler medio en A Coruña ha experimentado en el comienzo de 2026 un descenso de precio como no se recuerda: 67 euros menos. La fuente es el Observatorio da Vivenda de la Xunta, que recoge un importe medio de la renta mensual de 663,9 euros en enero frente a los 731 de diciembre de 2025.

Menos precio en el alquiler en A Coruña, pero menos contratos firmados en el primer mes del año respecto al mismo periodo de 2025. Es otro contraste. Si en enero de hace un año se firmaron 316 fianzas en la ciudad, la cifra doce meses después cae a 199.

Hoy el precio medio está incluso más bajo que enero del año pasado, cuando superaba los 680,9 euros. Hasta agosto continuó subiendo poco a poco, hasta los 735,2 euros, y desde entonces tuvo tres caídas leves en septiembre, noviembre y diciembre, a las que se suma la del primer mes de 2026, más acentuada.

¿Responde esta caída del 9% en el precio de los alquileres a la declaración de la ciudad como zona tensionada? Cabría hacerse esta pregunta después de que desde finales de julio pasado, cuando entró en vigor este reconocimiento inmobiliario que promueve la congelación de los arrendamientos, los precios hayan bajado cuatro veces.

