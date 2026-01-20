Vivienda en construcción en Xuxán

A Coruña sumará 168 viviendas públicas, 150 alojamientos compartidos y una residencia juvenil en Elviña

La Xunta prevé invertir más de 80 millones de euros en nuevos espacios residenciales en la ciudad, dirigidos principalmente a jóvenes y estudiantes

A Coruña será uno de los municipios beneficiados por el nuevo impulso de la Xunta a la vivienda pública. El Gobierno autonómico proyecta en la ciudad la construcción de 168 viviendas de promoción pública, 150 alojamientos compartidos y una residencia juvenil con 150 plazas, según anunció este martes el presidente autonómico, Alfonso Rueda.

Estas actuaciones forman parte de un paquete más amplio que incluye también proyectos en Santiago de Compostela (244) y que supondrá una inversión global de más de 80 millones de euros, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a estudiantes y jóvenes menores de 36 años.

En el caso de A Coruña, tanto las viviendas públicas como los alojamientos compartidos y la residencia juvenil se ubicarán dentro del campus universitario de Elviña, sobre terrenos propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Además de las 168 viviendas de promoción pública, el proyecto incluye 150 alojamientos compartidos, una modalidad pensada para dar respuesta a las necesidades residenciales de jóvenes.

Concursos de ideas arquitectónicas

La Xunta ha convocado concursos de ideas arquitectónicas para los proyectos de A Coruña y Santiago, ya publicados en la Plataforma de Contratos de Galicia. Según explicó Rueda, el objetivo es apostar por una arquitectura de calidad, con edificaciones "bien diseñadas, bien pensadas y bien planificadas".

La fase técnica de estos concursos contará con una inversión de 2,3 millones de euros en A Coruña, dentro de un total de 4,2 millones para ambos lotes.

Nueva residencia juvenil en la ciudad

A Coruña contará también con una nueva residencia juvenil pública, con 150 plazas, dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años que, por motivos de estudios o trabajo, deban residir fuera de su domicilio habitual. En la actualidad, este tipo de instalaciones públicas solo existen en Galicia en Lugo, Ourense y Vigo.

El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y de la construcción de las viviendas y alojamientos compartidos, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude asumirá la ejecución de las residencias juveniles.

El presidente de la Xunta recordó que la vivienda es una de las grandes prioridades de la legislatura y reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico de duplicar el parque público residencial hasta alcanzar las 8.000 viviendas. En este contexto, señaló que en A Coruña hay cerca de 800 viviendas públicas en diferentes fases de ejecución.