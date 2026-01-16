Adjudicadas provisionalmente en A Coruña 40 viviendas de promoción pública en Xuxán

La Xunta adjudicó este viernes de forma provisional 40 viviendas de promoción pública en Xuxán, en A Coruña. Estos hogares, de dos a cuatro dormitorios y con garajes y trasteros, se adjudicaron provisionalmente en régimen de alquiler y las rentas oscilarán entre los 95 y 307 euros mensuales.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, asistieron al sorteo antes de visitar el inmueble.

El sorteo se realizó en base a tres lotes (2-3-4 dormitorios) y dos cupos: uno general y otro, el 40% de las viviendas, para menores de 36 años.

La Xunta destaca en un comunicado que en la construcción de este edificio se usaron técnicas industrializadas, lo que permite agilizar las obras.

Plazo para reclamaciones

Una vez publicada la lista provisional de adjudicatarios, se abrirá un plazo de 10 días para reclamaciones. Posteriormente, se publicará la lista definitiva y se dará un plazo de 10 días para la aceptación o renuncia.

Los requisitos de los beneficiarios son, entre otros, encontrarse inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda para el Concello da Coruña como municipio preferente; y residir o trabajar en este ayuntamiento.

Además, deben carecer de vivienda en propiedad y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o convivencial, en el último ejercicio fiscal vencido, entre 0,7 y 3 veces el IPREM.

En la actualidad la Xunta ya tiene 476 viviendas de promoción pública en distintas fases de tramitación y ejecución en la ciudad de A Coruña.