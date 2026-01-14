El eterno retorno de As Percebeiras en A Coruña: nuevo freno para un polígono que no arranca

As Percebeiras vuelve al Pleno de A Coruña. Es inevitable recuperar la sensación de déjà vu con este asunto urbanístico, un proyecto cambiante para urbanizar y edificar pisos en terrenos del barrio de Labañou, junto al Millennium y con vistas a la Torre de Hércules, del que se empezó a hablar hace 24 años.

Desde entonces, los promotores han dado a conocer planes que se han modificado una y otra vez y que llegaron a incluir en la propuesta original la construcción de un rascacielos de 47 alturas y otro de 35. No se han levantado viviendas y ni siquiera ha habido urbanización.

El regreso de As Percebeiras al Pleno, este jueves, se debe al mismo motivo por el que fue debatido el proyecto en la sesión ordinaria de la Corporación en diciembre de 2024, lo que volverá a dejarlo en el cajón al menos un año más.

Hace trece meses el PSOE y el BNG aprobaron suspender durante un año la concesión de licencias y los instrumentos de gestión urbanística en Labañou para resolver en ese plazo un cambio en el plan general con el que poder rebajar el número de pisos máximo que se pueden construir en la parcela. El PP votó en contra.

Diseño con bloques escalonados de viviendas en As Percebeiras, Labañou. Concello de A Coruña

Esta semana el Gobierno local propone aprobar otra suspensión por el mismo tiempo para redefinir de nuevo el planeamiento urbanístico con la posibilidad de incluir más parcelas en el ámbito. Es muy probable que se repita el sentido de los votos porque el BNG se opone a la edificación propuesta en la zona si no se cambia el plan general y porque el PP llevará la contraria al Ejecutivo de Inés Rey.

Los populares han criticado esta semana este nuevo acuerdo entre PSOE y BNG por impedir la construcción de pisos en Labañou: "Unos y otros tan defensores de la vivienda pública y paralizan otro año un ámbito en que se va a construir un 40% de vivienda de promoción pública,

un parque de 15.000 metros cuadrados y 500 aparcamientos públicos”.

Alternativas y recurso judicial

Este nuevo veto temporal al desarrollo de As Percebeiras se produce meses después de que el Concello encargase al estudio de arquitectura Fernández Carballada y Asociados la presentación de alternativas para reordenar el ámbito, que propuso tres soluciones para urbanizar las parcelas.

Ahora, con la nueva paralización también se buscan cambios sustanciales en el ámbito, que podrían afectar a la movilidad, las conexiones viarias, espacios libres y equipamientos, como la antigua sede de Padre Rubinos en Labañou. Incluso se señala la conveniencia de explorar otras modificaciones urbanísticas en zonas de Os Rosales.

Parcelas de As Percebeiras, con el barrio de Labañou al fondo. Quincemil

Además, el nuevo bloqueo a As Percebeiras coincide con la judicialización de la primera suspensión de licencias, promovida el año pasado por los propietarios de suelo a través de un recurso en el que se personó el Concello. Entre ellos, el mayoritario es la inmobiliaria Metrovacesa, que propuso la última reordenación en el proyecto y no obtuvo respuesta municipal.

Una sucesión de planes

La historia de As Percebeiras se escribe con planes urbanísticos y arquitectónicos, no con hechos. Desde 2002 se han quedado por el camino algunos propietarios de suelo, se han subido y bajado alturas a los edificios planteados y se ha cambiado el diseño de los espacios y parcelas.

Los gobiernos municipales y autonómicos han aprobado alguno de esos proyectos y han rechazado otros. En esa ida y vuelta sobre el papel, nunca sobre el terreno, As Percebeiras se ha convertido también en una herramienta política, ya que el BNG, contrario a la edificabilidad actual permitida en el ámbito, ha usado el proyecto como negociación para apoyar presupuestos al Gobierno socialista o para propiciar la investidura de la alcaldesa, Inés Rey, en el segundo mandato.

Recreación en 3D de los rascacielos propuestos para el diseño original del plan de As Percebeiras. 3DWarehouse

De tres edificios y 780 viviendas (dos rascacielos de 47 y 35 plantas) propuestos en el diseño de 2002, se ha ido pasando en los años siguientes a planteamientos con tres manzanas de bloques de ocho pisos y un total de 520 viviendas en 2008; y tres inmuebles de 16 alturas y otros tres de 13, 11 y 9 en 2016, rechazado por el antiguo Gobierno local de Marea y por la Xunta.

Con Metrovacesa al frente de las negociaciones con la administración, se propuso en 2018 un diseño con la edificabilidad concentrada en menos superficie y aumento de alturas, que fue tumbado. Meses después lo cambió por otro, ocho bloques (cuatro de 12 pisos), también rechazado.

Pasaron dos años y lo que parecía un acuerdo definitivo para garantizar las vistas a la bahía con una nueva disposición de edificios y levantar un bloque de 14 y 11 alturas que aumentaba de tamaño según se separaba de la avenida de Labañou, se cambió poco después por otro planteamiento de nueve inmuebles, uno de ellos escalonado y que partía de las cuatro alturas para llegar hasta 20.

Imágenes virtuales de un proyecto de As Percebeiras.

Metrovacesa llevó este proyecto a consulta vecinal y profesional y rebajó de 20 a 9 plantas, con la previsión de 400 viviendas. Este debería haber sido el diseño final, pero en 2023 el pacto entre BNG y PSOE derivó en la posterior suspensión de licencias, que este jueves regresa al Pleno para una prórroga que congela el eterno plan de As Percebeiras en Labañou.

Polígonos con distinto ritmo

Cada polígono urbanístico recogido en el plan general de A Coruña tiene su propia cronología. Su tramitación, condicionada por permisos urbanísticos, planes de los promotores, procesos judiciales o particularidades del territorio, determina su duración.

Unos han avanzado a distinto ritmo a lo largo de los últimos años, otros se han estancado sin perspectivas de continuidad. Entre los primeros están Xuxán, Náutica o Visma, con viviendas ya construidas y otras en marcha o con el desarrollo de la urbanización. Entre los segundos, O Portiño, Fariña Ferreño y As Percebeiras.