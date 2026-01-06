La vivienda en A Coruña en 2026: previsión de precios al alza y "problema grande de accesibilidad"

Edificio en construcción en el cruce de Alcalde Pérez Ardá con la ronda de Outeiro. Quincemil

¿Serán más caros los pisos disponibles de alquiler en A Coruña en 2026? ¿Costará tanto comprar una vivienda como el año pasado? Apunta a que sí. El "día a día" en el sector inmobiliario transmite preocupación.

Tanta o quizá más que a lo largo de 2025, año en el que algunas medidas, como la declaración de zona tensionada que obtuvo la ciudad, no parecen rebajar los precios ni facilitar el acceso a la vivienda. A la espera de nuevas soluciones (fomento de la rehabilitación, ampliación del parque residencial, colaboración entre administraciones), cunde el pesimismo.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña afronta el nuevo año con la previsión actual de que los precios seguirán encareciendo tanto la compraventa como el alquiler. Su presidenta cree que los arrendamientos sufrirán una "mayor presión".

"Ante la declaración de zona tensionada, muchos propietarios piensan en vender los inmuebles que antes alquilaban porque el precio limitado por el Ayuntamiento no cumple sus expectativas de inversión y ahorro", explica Patricia Vérez, señalando que hay una casuística "diferente".

"Estimamos que habrá una disminución en la oferta de contratos de alquiler de un 40%, lo que provocará más presión sobre los contratos existentes. Creemos que la declaración de zona residencial tensionada es una medida perjudicial para los que necesitan alquilar una vivienda, y más aún para personas con menos recursos económicos que pueden ser declaradas vulnerables. Ha fracasado en Cataluña y sigue la misma senda en Navarra, País Vasco y aquí", juzga Vérez.

"El que tenga ahorros que compre, no alquile"

El aquí y ahora del sector lo viven las inmobiliarias, desde donde se aprecia que "las subidas en venta y alquiler son preocupantes" porque “se prevé que en el futuro vaya a más”. El director de Brigantia Real Estate, Ricardo Lorenzo Domingo, advierte un "problema grande de accesibilidad a la vivienda".

Por un lado, A Coruña "es la segunda ciudad de España donde más bajó el producto de segunda mano, más del 70% en un año". Y mientras, la urbe recibe más gente, que se incorpora a empresas o teletrabaja. "Oferta baja y más demanda. Si esto choca, hay subidas de precio imparables", sintetiza Domingo.

Por otra parte, en el mercado de alquiler "más de lo mismo". "Limitar el precio con la zona tensionada causó un efecto rebote: unos dueños retiran su piso del alquiler y esperan a ver cómo evoluciona, otros lo destinan a alquiler de temporada para estudiantes o trabajadores, y otros lo cambian directamente a la venta", explica. "Así que cada vez hay menos producto".

Edificio con la fachada rehabilitada en el Ensanche. Quincemil

Posibles soluciones a este estancamiento pasan por reforzar la construcción, cree el director de Brigantia. Pero el escenario tampoco es ideal. "La mejora del mercado requiere más vivienda, pero para ello hay que acortar plazos y facilitar trámites a las constructoras o dar incentivos fiscales, tomar medidas como las que se están siguiendo en Madrid. Y los organismos públicos tienen que favorecer más la vivienda de alquiler para los ciudadanos".

Ante el aumento de precios en el mercado, sobre todo en el alquiler, Domingo recomienda "que quien tenga ahorros que compre para tener un producto suyo, ahora es preferible a alquilar".

Perspectivas nacionales

La compra y el alquiler van a dispararse de nuevo en 2026. Esta es la previsión que reflejan los estudios económicos y los agentes del sector inmobiliario publicados a finales de 2025 por la sociedad de tasación Tinsa, BBVA Research, CaixaBank Research o Bankinter.

Ni la ley de vivienda estatal ni las zonas tensionadas declaradas por algunos ayuntamientos van a evitar el encarecimiento. Las perspectivas apuntan a un aumento del 7% de media en el coste de la vivienda y de un 10% en el del alquiler.

¿Por qué? De nuevo se mantendrá el desajuste entre la oferta y la demanda: con bajo ritmo de construcción, no se construirán tantas viviendas para el número total de solicitantes; y la reducción de pisos de alquiler, en gran medida porque los propietarios han preferido ponerlos a la venta, aumenta el precio de los pocos que quedan.

Imagen de archivo de una vivienda con el cartel de 'Se alquila'. iStock

La postal que retrata la evolución del mercado inmobiliario del país, según indican estas previsiones, se repetirá probablemente en muchas de las ciudades.

Así acabó 2025

La fuente inmobiliaria Idealista, el portal online líder en España, acaba de publicar los informes de precios de vivienda usada y en arrendamiento relativos al cuarto trimestre de 2025. Otra fuente oficial, el Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia, aún no ha recogido las estadísticas de diciembre para completar la evolución de los alquileres a lo largo del último año.

Según Idealista, que desgrana el comportamiento del sector por municipios, en el conjunto de A Coruña la vivienda en alquiler cerró 2025 con un precio un 4,8% más alto que al término de 2024, a 11,1 euros el metro cuadrado.

En todos los distritos que analiza el informe la variación anual fue positiva, aunque en algún mes y trimestre se produjo alguna leve caída de precios, como ocurrió en Agra-O Ventorrillo y en Monte Alto-Zalaeta-As Atochas. Precisamente en estos barrios fue más acusado el incremento interanual del arrendamiento, 14,2% y 10,2% respectivamente.

La vivienda usada también mantuvo una tendencia inaccesible en 2025 en la ciudad herculina, con el precio un 10,3% más elevado que en diciembre del año anterior, casi 3.000 euros el metro cuadrado.

Solo en Riazor-Os Rosales fue más barato acceder a un piso usado, aunque por encima de los 3.000 euros el metro cuadrado. En este y otros distritos, como Sagrada Familia, Someso y Ensanche, hubo descensos mensuales y trimestrales de precios, ligeros alivios que no dibujan corrientes de esperanza en el mercado inmobiliario coruñés.