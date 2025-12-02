Chalets de Reboredo: La nueva joya residencial de la zona de Bergondo

Situada entre San Isidro y Gandarío, la promoción ofrece chalets amplios y eficientes de 3 a 5 dormitorios, concebidos para un estilo de vida tranquilo y conectado, desde 399.000 €

En un enclave donde la naturaleza todavía susurra en voz baja, entre San Isidro y la playa de Gandarío, surge una nueva promoción que redefine la vivienda contemporánea en Bergondo. Los Chalets de Reboredo llegan como una propuesta sólida, luminosa y sostenible, dirigida a quienes buscan un hogar donde el bienestar sea parte estructural del diseño.

Las viviendas, disponibles en 3, 4 o 5 dormitorios, combinan líneas arquitectónicas limpias con interiores amplios y bañados de luz natural. Cada estancia ha sido concebida para equilibrar funcionalidad y belleza, ofreciendo espacios que respiran profundidad y calma. Con precios desde 399.000 €, la promoción se posiciona como una de las alternativas más atractivas del mercado actual en obra nueva de alta calidad.

Uno de los pilares del proyecto es su compromiso con la sostenibilidad. Todos los chalets contarán con calificación energética A, un estándar que se traduce en un menor consumo y un mayor confort. La aerotermia de última generación será la responsable de climatizar la vivienda durante todo el año, combinando eficiencia, silencio y respeto medioambiental. La envolvente térmica ha sido diseñada para maximizar el aislamiento y minimizar pérdidas, garantizando una sensación de hogar estable y agradable en cualquier estación.

A ello se suma la privilegiada ubicación de Reboredo, un lugar donde la tranquilidad rural convive con la inmediatez de los servicios, las playas y las conexiones rápidas hacia A Coruña. Un equilibrio perfecto para quienes desean vivir cerca de todo, pero sin renunciar a la serenidad.

"Cada chalet es un refugio contemporáneo pensado para disfrutarlo y una arquitectura que no solo se habita, sino que se siente." Carlos Romero, responsable de Carlos Luxury Realty

Para más información y agenda de presentaciones puedes escribir a: carlos@carlosluxuryrealty.com