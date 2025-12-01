El precio del alquiler en Galicia sube en noviembre un 4% respecto al año pasado

El precio del alquiler en Galicia continúa subiendo, llegando a incrementarse en un 4% respecto al año pasado, alcanzando ya los 9,1 euros por metro cuadrado de media.

De acuerdo con la información publicada este lunes por la plataforma Idealista, la variación respecto al mes pasado es ligeramente menor, bajando en un 0,2%. Más llamativa es la caída respecto a los datos de agosto, ubicándose ahora un 4,3% por debajo de los precios de finales de verano.

Estos precios están, además, por debajo del pico de este año, que se alcanzó en julio cuando el valor medio llegó a los 9,7 euros por metro cuadrado, en el que fue también el máximo histórico en Galicia.

Siguiendo estos datos, el alquiler de un piso promedio de 80 metros cuadrados se situaría en el mes de noviembre en 728 euros al mes.

Antes del 2025, la última vez que se habían superado los 9 euros por metro cuadrado en las localidades gallegas fue en abril del 2008.

En comparación con la media nacional, los precios de los alquileres gallegos están creciendo a un ritmo menor. La subida media española se sitúa en un 9,9% interanual con 14,6 euros de media por metro cuadrado; lo que para un piso de 80 metros sería un alquiler de 1.168 euros mensuales.

Dentro del territorio gallego, la provincia de Lugo es la que lidera las subidas, con un aumento anual del 13%, pero cuenta con uno de los precios medios más bajos, quedando en 7,4 euros por metro cuadrado. Lugo comparte esta media con Ourense, donde los precios se incrementaron un 6,1% respecto a noviembre del año pasado.

Pontevedra y A Coruña encabezan el ranking de alquileres más altos en Galicia, con 9,9 euros y 9,3 euros de media por metro cuadrado respectivamente. En estas provincias, las subidas fueron de un 4,4% y de un 4,3%.

O Grove, el municipio más caro para alquilar en Galicia

Por municipios, O Grove es el que se sitúa según los datos de Idealista en una media más alta, llegando a los 12,6 €/m2, aunque estas cifras suponen una bajada del 43,1% interanual. Le sigue de cerca Vigo con 11,0 €/m2. En la ciudad olívica, sin embargo, la variación respecto al año pasado es de un incremento de los precios de un 8%.

En otros como Oleiros, la media está en unos 10,3 €/m2, experimentando una subida del 14,6% interanual —una de las mayores subidas registradas en Galicia— y del 1,1% mensual.

Los mayores incrementos anuales se registraron en Cangas, con una subida del 16,6% hasta los 8,5 €/m2 y Viveiro, subiendo un 16,5% hasta los 7,3 €/m2.

En A Coruña, la única ciudad gallega declarada zona de mercado residencial tensionado, los precios siguen creciendo, aunque lo hacen a ritmos más bajos. En comparación con noviembre del 2024, el alquiler subió un 2,4%. Si los datos se comparan con agosto —el primer mes en el que entró en vigor la declaración— la subida se sitúa por debajo del 1%, quedando en un 0,6%. Aquí, el precio medio de un alquiler se sitúa en 10,8 €/m2.

También en Ferrol han subido considerablemente los precios, incrementándose en un 13% interanual hasta los 8,0 €/m2. En otras ciudades como Lugo, la subida del alquiler fue del 11,4%, hasta los 7,8 €/m2; mientras que en Ourense aumentó un 7,6% hasta los 7,9 €/m2.

En Santiago, la media se sitúa en 9,9 €/m2; un 3,4% más respecto a noviembre del 2024. En Pontevedra el alquiler está de media en 8,9 €/m2, lo que supone un aumento interanual del 6,6%.