Construir vivienda en la periferia de A Coruña: los planes urbanísticos que harán crecer la ciudad

A Coruña superó a comienzos de 2025 la cifra de 250.000 habitantes, algo que no sucedía desde hace 30 años. Las estadísticas del INE reflejaron una población urbana de 251.481 personas; habrá que ver si son más o menos el próximo 1 de enero. ¿Es buen momento, si el número de habitantes tiende a crecer, para que aumenten también los espacios que habitan, las viviendas?

La construcción no siempre responde a dinámicas lógicas, es un sector que depende de circunstancias o ritmos que en ocasiones tienen que ver más con la disponibilidad de mano de obra, la evolución de la economía o las iniciativas inversoras públicas y privadas que con las necesidades de vivienda de la población.

Pero ahora A Coruña afronta, en el corto y medio plazo, una etapa de actividad y proyectos constructivos que vaticinan, si no un incremento seguro de habitantes, sí una mayor oferta de viviendas. Habrá obras, grúas, movimientos de tierras, ladrillo, edificaciones... ¿habrá tanta población, y recursos, como para acceder a las miles de viviendas que se prometen?

Matogrande hace tres décadas, Novo Mesoiro hace veinte años y Xuxán desde 2019 han sido los últimos barrios periféricos en emerger en A Coruña. El tercero aún está en desarrollo, con promociones de vivienda libre y pública y protegida impulsadas por las administraciones que se licitan, adjudican y ejecutan.

Obras entre edificios ya construidos en el barrio de Xuxán. Quincemil

En los 37,8 kilómetros cuadrados de superficie de la península coruñesa aún hay espacio para nuevos barrios. De los que hay en perspectiva, la mayoría están próximos a los límites geográficos del municipio. Unos ya se urbanizan, otros están en tramitación y pasarán años, quizá décadas, hasta que estén en disposición de acoger a nuevos vecinos.

Ocupando el cinturón de la ciudad

Visma, Monte Mero, Oza, Monte Alfeirán, Pedralonga, As Xubias. Son ámbitos urbanísticos por los que A Coruña aún puede crecer en ocupación de suelo y asentamiento de población.

En otras zonas de la ciudad, céntricas o frente al litoral, también se construyen bloques aislados o que forman parte de polígonos residenciales, como en Náutica en Riazor. En Pérez Ardá, Cuatro Caminos o ronda de Outeiro junto a A Gaiteira hay otras iniciativas en marcha.

Más inciertos son los proyectos de A Maestranza en dos de las tres antiguas parcelas de Defensa y en Labañou-As Percebeiras, modificados repetidas veces por sus promotores o con paralización de licencias y tramitaciones.

Es en el anillo exterior del municipio donde florecen o brotarán los grandes proyectos inmobiliarios del futuro. Esta misma semana la Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para construir algo más de 4.000 viviendas en Monte Mero, de las que el 80% serán protegidas. El Concello también aporta suelo.

Imagen virtual de futuras torres residenciales en San Pedro de Visma. Metrovacesa

Este polígono, al borde de Oleiros y entre Xuxán, la Cidade das TIC, A Pasaxe y Alfonso Molina, se anunció hace un año y encarrilla una tramitación agilizada, aunque las obras no comenzarán hasta 2028, con la previsión de iniciar al mismo tiempo urbanización y edificación.

Habrá torres de pisos de ocho y doce alturas y una gran zona verde. En 40 hectáreas de superficie se expropiarán a cerca de cuarenta residentes, motivo que ha provocado el rechazo vecinal en la zona y tres recursos judiciales promovidos por afectados.

Urbanizaciones, trámites y esperas sin plazos

Muy cerca, al otro lado de Alfonso Molina junto a Palavea y al borde de Culleredo, se levanta el monte Alfeirán. Un proyecto residencial con el mismo nombre fue anunciado a finales de 2024: 250 chalés y 214 pisos en más de 166.000 metros cuadrados. No se dieron fechas. En mayo pasado la Xunta ordenó someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria por posibles efectos significativos sobre el medio ambiente. Nada más ha trascendido.

También cerca, al borde de la rotonda de A Pasaxe y de Lavedra en la calle Pedro Fernández en Pedralonga, se construyen dos promociones inmobiliarias en terrenos cedidos por el Concello que incluyen pisos protegidos. Los contratos para estas viviendas fueron adjudicados en septiembre. Hace año y medio el proyecto en la otra parcela pasó por los tribunales al oponerse el Estado a la urbanización previa a edificar 95 pisos.

Recreación virtual del polígono residencial de Monte Alfeirán, en la entrada a A Coruña.

En otra área periférica de A Coruña avanza la urbanización de Visma, que superará las 3.500 viviendas entre libres y protegidas en una amplia bolsa de suelo con una treintena de edificios. Algunas empresas propietarias han iniciado la comercialización de pisos, también se han aprobado estudios de detalle y modificado la ubicación de bloques, pero aún no han terminado las obras de urbanización y se prevén trabajos de construcción hasta 2030.

Más crecimiento a lo alto y menos a lo largo tendrá el desarrollo de Parque de Oza, un poco más hacia el interior del casco urbano entre este parque y O Castrillón. Con torres de hasta 17 plantas y viviendas sociales, el proyecto, que suscitó diferencias entre los vecinos del entorno por la altura de los edificios, todavía recibió el mes pasado la aprobación de su plan especial y de la documentación del trámite de evaluación ambiental.

El núcleo marinero de As Xubias de Abaixo visto desde Oleiros. Quincemil

El desarrollo de As Xubias genera más incertidumbres, de momento, por falta de plazos. La regeneración del núcleo marinero tradicional y su entorno, que correrá a cargo del estudio del arquitecto inglés David Chipperfield, aún no se ha dado a conocer. El fondo inversor europeo Ginkgo, que la promueve junto al Concello, incluye construcción de pisos junto a la playa de Oza y rehabilitación de casas en As Xubias de Abaixo.

Además de estos terrenos que reservan superficie residencial, en A Coruña hay otras bolsas de suelo que todavía no se han desarrollado. Mientras que en Monte Mero y Monte Alfeirán ya hay perspectivas, no ocurre lo mismo en Penamoa, O Portiño, O Martinete, Vio, As Rañas, el entorno de Marineda City y zonas de A Zapateira. Por aquí la ciudad puede seguir creciendo, aunque con la demanda que deberían cubrir los proyectos que están en marcha, no serían urgentes más viviendas en otros ámbitos.