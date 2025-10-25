Galicia tiene a la venta más de 200 viviendas con okupas: hay casas por menos de 10.000 euros

La okupación es un problema social y económico. Genera preocupación entre la ciudadanía y afecta a la tranquilidad de los propietarios. Además, puede tener consecuencias negativas para la economía, ya que genera desconfianza en la inversión en vivienda.

La venta de viviendas sin posesión no es algo nuevo. En los últimos años, portales inmobiliarios como Idealista han recogido numerosos anuncios de este tipo de propiedades, que se venden okupadas o con inquilinos dentro.

Más de 200 viviendas con okupas en Galicia

Galicia tiene a la venta más de 200 viviendas con okupas. La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario gallego, según un estudio publicado por Idealista.

"A pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la okupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante", lamenta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

En cifras concretas, el número de viviendas okupadas en venta en Galicia se sitúa en 202. La mayoría son casas o chalets, algunas de ellas con grandes superficies de jardín, otras en entornos residenciales y algunas para reformar.

Los precios varían en función de las características y dimensiones de cada vivienda, pero hay opciones para todos los bolsillos. Se pueden encontrar propiedades por debajo de los 10.000 euros y otras que superan los 500.000 euros, siempre teniendo en cuenta que se trata de inmuebles okupados.

Así lo indica Idealista en su página web, mediante la etiqueta 'Ocupada ilegalmente', que hace referencia a aquellas viviendas en las que reside alguien sin contrato vigente ni permiso del propietario.

Datos por provincias gallegas

A Coruña es la provincia gallega en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 1,2% de las viviendas (140) que se venden se anuncian como okupadas, lo que supone un ligero descenso en comparación con el anterior informe de Idealista.

Le sigue Pontevedra, con el 1% de las viviendas okupadas (111), y Lugo, con el 0,8% (29). En la otra cara de la moneda se encuentra Ourense, con solo 22 viviendas sin posesión en venta, representando apenas un 0,4% del total en venta.

"Tristemente, estas ventas son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda", asevera Francisco Iñareta.

Y añade: "Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler".