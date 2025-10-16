A Coruña dice adiós a uno de sus esqueletos tras 17 años: así será Myranda Rosales

Un esqueleto urbanístico histórico de A Coruña dejará de serlo muy pronto para coronar el barrio de Los Rosales con un edificio moderno y actual. El edificio nunca acabado de lo alto de la calle Emilio González López se está transformando en Myranda Rosales, una nueva construcción con 63 viviendas que está siendo ejecutada por la constructora coruñesa Desarrolla Obras y Servicios.

El número 50 de Emilio González López es una promoción que transformará el segundo mayor esqueleto urbanístico de la ciudad, paralizado desde hace casi dos décadas, en un nuevo conjunto de 63 viviendas modernas y sostenibles. Con esta intervención, la constructora pone fin a diecisiete años de espera y contribuye a dar un nuevo impulso al tejido urbano de uno de los barrios más consolidados de la ciudad.​​

El edificio, retomado por Desarrolla tras haber quedado inconcluso en 2008, contará con viviendas de uno a cuatro dormitorios, algunas con terrazas, galerías acristaladas o jardín privado en planta baja. El diseño, de líneas modernas y amplios ventanales, busca aprovechar al máximo la luz natural y las vistas abiertas al Atlántico. La promoción incluye también un patio interior y un local comunitario, con el objetivo de fomentar la convivencia entre los residentes.​​

Fachada de Myranda Rosales Desarrolla

Trasladando ideas de 2008 a 2025

Según fuentes de la firma, el trabajo previo se centró en actualizar los planos originales para adaptarlos a los estándares actuales de confort, sostenibilidad y eficiencia energética. Las viviendas obtendrán la certificación energética clase A, gracias a sistemas de aislamiento mejorados, calefacción por suelo radiante y materiales de alta durabilidad. El edificio constará de siete plantas distribuidas en dos bloques, orientados hacia las calles Simón Bolívar y Emilio González López, en una zona que combina tranquilidad y buena conexión con el centro de la ciudad.​​

20250313_Myranda_PisoPiloto01_Dormitorio_01_A_V01[1]

Más allá de su valor residencial, el proyecto tiene una dimensión simbólica para A Coruña. La recuperación de esta estructura inacabada se enmarca en un plan municipal más amplio que busca reactivar solares y esqueletos urbanos paralizados desde la crisis financiera de 2008. La actuación de Desarrolla en Los Rosales es uno de los ejemplos más visibles de ese proceso de regeneración, sustituyendo una imagen de abandono por un ejemplo de vivienda de calidad y renovación urbana.​

Myranda Rosales, cuya comercialización ya está en marcha a través de la página web oficial de la promoción, hará que la fisonomía de Los Rosales cambie notablemente en los próximos meses gracias a una promoción que convierte un símbolo del abandono en un referente de arquitectura moderna y regeneración urbana. Lo único por terminar del barrio será el número 52 de la misma calle, justo el solar que Myranda Rosales tiene en frente, vallado desde hace 20 años y donde nunca se ha llegado a construir nada.