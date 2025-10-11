El III Foro Urbano de España se celebrará este mes en A Coruña

Palexco, sede de numerosos congresos en A Coruña. Turismo de A Coruña

La tercera edición del Foro Urbano de España, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se celebrará en A Coruña. Tendrá lugar en Palexco los días 22 y 23 de octubre.

Aquí se reunirán profesionales técnicos, expertos, agentes sociales y representantes institucionales de todo el país para definir las políticas urbanas del futuro.

El Concello de A Coruña colabora en su organización. Paralelamente a este encuentro, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, comparecerá en el Senado para analizar el impacto de la Ley de Vivienda en la ciudad citada por el PSOE.

Durante sus dos jornadas el Foro analizará los retos de las ciudades en materia de vivienda, movilidad, cohesión social, medio ambiente o transformación digital. La programación incluye mesas redondas, talleres y encuentros con profesionales.

Sobre la cita, Inés Rey destacó "a importancia de que A Coruña acolla encontros deste nivel, que nos sitúan no mapa das cidades innovadoras e comprometidas coa axenda urbana do século XXI", añadiendo que "os desafíos urbanos só poden afrontarse desde a cooperación interadministrativa e a participación cidadá, e este foro é unha mostra clara diso".

El programa completo, así como el formulario de inscripción para asistir, se pueden consultar en la web del Foro Urbano.