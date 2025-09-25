La compraventa de viviendas en Galicia sube un 17,1% en julio por el auge del mercado de segunda mano

Obras en el barrio de Xuxán de A Coruña Concello de A Coruña

La compraventa de viviendas en Galicia creció un 17,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 2.187 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 15,1 % en comparación con julio de 2024, hasta sumar 1.464 préstamos por un importe total de 179,99 millones de euros.

Un mes más, la mayor parte de las viviendas que se compraron fueron de segunda mano (1.505) y del mercado libre (2.138), frente a las nuevas (682) y protegidas (49).

En total, se transmitieron en Galicia durante el séptimo mes del año 3.846 viviendas: mediante esas 2.187 compraventas y a través de 926 herencias, 33 donaciones, tres permutas y 697 operaciones de otro tipo. Asimismo, hubo 9.247 transmisiones de fincas en julio en la comunidad gallega: 7.071 de estas operaciones se correspondieron con fincas urbanas y 2.176 con fincas rústicas.

En el conjunto estatal, la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007.

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.

Crecen las hipotecas, pero por debajo de la media

Por otro lado, en julio hubo en Galicia 1.502 cancelaciones de hipotecas sobre viviendas y 320 cambios: 291 novaciones, 135 por subrogación del deudor y 34 subrogaciones del acreedor.

En el total de fincas, se constituyeron 2.000 hipotecas, por un valor de 252,34 millones de euros. Fueron 39 rústicas, por 5,68 millones, y 1.961 urbanas, por 246,66 millones.

En el conjunto estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas creció un 25% en julio respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 45.067 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2010.

Con el avance interanual de julio, que se ha moderado más de seis puntos respecto al experimentado en junio (+31,7%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 13 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en julio en el 2,94%, por debajo del 2,99% del mes anterior y el más bajo desde el pasado mes de mayo (2,91%). Con el dato de julio se acumulan ya seis meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar el pasado febrero del 3% por primera vez en casi dos años, y en julio ha logrado seguir por debajo de esa cota. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el séptimo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 7,6% interanual en julio, hasta los 163.307 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 34,5%, hasta rozar los 7.360 millones de euros.

El 29,9% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 70,1% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,94% tanto para las hipotecas de tipo variable como para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 7,7% y el capital prestado creció un 4,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda disminuyó un 3% respecto a junio.

En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 24,9%, con avances del 41,1% en el capital prestado y del 13% en el importe medio de los créditos concedidos.