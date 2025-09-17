La construcción sostenible se debate en A Coruña: "No es un coste añadido, es una inversión de futuro"

El Foro Construcción e Inversión organizado por Quincemil acogió este miércoles una mesa redonda que puso sobre la mesa los grandes retos de la sostenibilidad en la edificación. Bajo la moderación de Nuria Prieto, doctora en arquitectura, participaron cuatro voces con miradas complementarias: Diego Vázquez Reino (Apecco), Diego Freire Coloma (Zero Housing), María Sánchez Ontín (Cambium Estudio) y Patricia Rodríguez Pérez (BREEAM España).

A lo largo de la sesión se abordaron cuestiones clave como la necesidad de planificación desde el origen del proyecto, el control de consumos y residuos, la urgencia de la descarbonización del parque inmobiliario y el impacto de la crisis de 2008 en la capacidad productiva del sector, así como la falta de relevo generacional.

Pero para ello, Nuria Prieto partió de una pregunta más generalista: ¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta el sector en términos de sostenibilidad? La respuesta fue múltiple, y la conclusión fue la necesidad de planificación desde el inicio del proyecto.

Para Diego Freire Coloma, director de Zero Housing, la clave está en la planificación y el ciclo de vida de los materiales: "La sostenibilidad empieza en el origen, en cómo fabricamos, transportamos y reutilizamos cada componente".

Patricia Rodríguez Pérez, responsable de certificaciones y procedimientos en BREEAM España, subrayó que "lo que podemos medir, lo podemos cambiar". En su opinión es importante monitorizar esos consumos y residuos.

María Sánchez Ontín, arquitecta de Cambium Estudio puso el foco en la urgencia climática: "Las decisiones arquitectónicas de hoy definirán las emisiones de mañana"; necesitamos descarbonizar el parque edificado. Los arquitectos tienen un papel importante en este ámbito: "Las decisiones que tomemos ahora, van a tener un papel importante dentro de muchos años".

Al tratarse de un foro sobre construcción, no podía pasarse por alto una de las grandes crisis por las que pasó este país. "En 2008 el sector quedó muy debilitado y ahora debemos responder a una gran demanda de vivienda, modernizando la cadena productiva y garantizando el relevo generacional", argumenta Diego Vázquez, presidente de Adecco, por su parte, recordó la realidad económica.

Aunque en su opinión hay un problema aún mayor: "Hablamos de sostenibilidad, pero no de cómo está el sector de la construcción". En el sentido del pago de los honorarios, dice, "hay que mejorar". Tras la crisis, la población siguió creciendo y la necesidad de crear vivienda también fue en aumento. Con ello, las tareas pendientes deben asumirse ahora, generando un "cambio en el modelo empresarial", algo que, según Vázquez ya se inició en los últimos años: "El ecosistema de construcción está cambiando en Galicia: y lo estamos liderando".

Los principios de una construcción sostenible

El debate se centró después en los principios de una construcción sostenible, que Rodríguez, desde BREEAM los resumió en tres pilares: económico, medioambiental y social, adaptados siempre a la función del edificio. "La sostenibilidad tiene que ser algo fijo, no tiene por qué tener un objetivo único, sino que se puede dividir en muchos grados, y muchos edificios no lo cumplen. Siempre partimos de un mínimo normativo, pero hay que ir más allá: partir de una guía y que sea un poco más sostenible", señala.

Freire, de Zero Housing, además de coincidir con los pilares que marcó Rodríguez, añadió la necesidad de pensar de manera circular, contemplando el mantenimiento y la reutilización de los edificios al final de su vida útil. Aplicó la norma de las 5W al sector de la construcción, de forma que lo primero sea saber "cómo diseñar", "a dónde queremos llegar", "a quién nos queremos parecer"... Que en este sentido sería "al sector del automóvil", reconoce.

Foro de Construcción e Inversión Marcos Cenamor

Una vez construida, está el tema del bienestar, que, según Freire, "es el gran pilar de la sostenibilidad: crear confort". Con ello, el tema de la rehabilitación adquiere una mayor importancia dentro del debate: "Sostenibilidad es todo el ciclo de vida y tenemos que pensar en forma circular para que tenga sentido".

Sánchez, desde el punto de vista de una profesional de la arquitectura, insistió en la importancia del "sentido común" y de cumplir por la definición de sostenibilidad que describe la propia RAE: "Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente". Por ello, sitúa el peso en la importancia del equilibrio entre inversión inicial y ahorro futuro, recordando que "la hipoteca energética pesa durante décadas".

La madera: un material estratégico

Uno de los momentos más destacados de la mesa fue el dedicado a la madera como material estratégico. Sánchez, especialista en este ámbito, reivindicó su potencial: "La madera fue el primer material de construcción de la historia y hoy puede ser clave para lograr edificios con balance cero en emisiones". Galicia es especialista en este material, de ahí que la experta se mudara de Madrid a Galicia en busca del único máster que se impartía sobre esta modalidad.

Rodríguez enumeró sus ventajas: aislante térmico y acústico, construcción más rápida, menor generación de residuos, mientras Freire apeló a su tradición familiar de carpinteros para defender que no se pierda un oficio ligado a la identidad gallega. Vázquez cerró el bloque subrayando que Galicia, con sus recursos forestales, está en condiciones de liderar un ecosistema de construcción sostenible a nivel nacional.

La conversación derivó también hacia la rehabilitación y la necesidad de conservar el patrimonio edificado. Rodríguez recordó casos como la rehabilitación de la sede territorial del Banco Santander, mientras Vázquez advirtió sobre la falta de mano de obra cualificada para oficios tradicionales: Es fundamental atraer talento joven y mantener vivos oficios como la cantería o la carpintería", señaló.

Tras más de 45 minutos de diálogo, la mesa concluyó con una idea compartida: la sostenibilidad en construcción no puede entenderse como un coste añadido, sino como una inversión de futuro que debe conjugar innovación, tradición y sentido práctico. Como resumió la moderadora, Nuria Prieto: "Lo único que queda es buscar inversión, trabajar y avanzar hacia un mundo más sostenible".