El precio de estudiar en A Coruña: "Con gastos, mi habitación llega a los 420 euros al mes"

Llegar a una nueva ciudad para estudiar implica muchos cambios: elegir universidad, adaptarse a los horarios, conocer gente nueva. Pero para la mayoría de los jóvenes hay una preocupación aún mayor: encontrar dónde vivir.

Claudia, de 21 años y natal de Albacete, estudia Creación Digital, Animación y Videojuegos en la Universidad de Ciencias de la Comunicación de Elviña. Llegó a la ciudad el año pasado porque buscaba una carrera pública con este enfoque, y desde entonces vive en un piso cerca de la Plaza de Pontevedra compartido con otros cuatro compañeros.

Su experiencia ilustra bien la realidad de muchos estudiantes. "El año pasado pagaba 300 euros al mes sin gastos incluidos", cuenta. Sin embargo, este curso la cosa cambió: "Al renovar el contrato, la casera nos subió a 350. Con los gastos de luz, agua e internet llegué a pagar hasta 410 o 420 euros en algunos meses".

A esa cifra hay que sumar la alimentación, que en su caso ronda los 200 euros mensuales, "sin contar lo que me gasto las veces que no me da tiempo a hacer la comida y tengo que comer en la cafetería de la universidad". Sin un empleo estable, depende de la ayuda de sus padres para cubrir los gastos.

Claudia no eligió su piso por precio, sino por ubicación. "Después de buscar muchas opciones una amiga que era de Coruña me dijo que las que yo había visto quedaban muy lejos. Al final me quedé con este porque estaba al lado de una parada de la UDC", añade.

"Tuve suerte": 600 euros al mes por dos habitaciones en Monte Alto

La situación de David, estudiante de Arquitectura en la Universidade da Coruña, es parecida aunque con matices. Vive en Monte Alto, cerca del mercado, con una compañera con la que comparte los 600 euros de alquiler del piso entero.

"Pago 300 euros. De agua suelen ser unos 40 cada dos o tres meses y de luz otros 40 al mes, más la comida, que no baja de 150", afirma. A diferencia de Claudia, él trabaja 20 horas semanales en comercio, lo que le permite cubrir parte de los gastos, aunque "sigo dependiendo de mis padres".

El problema es que para llegar al campus de la Zapateira, donde estudia, tiene que coger dos autobuses y tarda más de media hora. La ventaja es que al trabajo puede ir andando.

Una oferta cada vez más cara y más limitada

Los datos confirman sus sensaciones. Según las últimas ofertas consultadas en la web de Idealista, el precio medio de una habitación en piso compartido en A Coruña se sitúa entre los 306 y los 325 euros mensuales.

Además, la oferta es cada vez más limitada, lo que provoca que los precios se mantengan al alza y que muchos estudiantes tengan dificultades para encontrar alojamiento al inicio del curso.

"Ahora con la declaración de Coruña como zona tensionada se supone que los precios están más controlados, pero apenas hay información de ello. Además muchos de los alquileres por habitaciones se pagan en negro", asegura David.

Las opciones son desde habitaciones más básicas por 250 o 280 euros, normalmente lejos del centro o en pisos con más ocupantes, hasta otras de 400 o 450 euros, con baño privado, mejores condiciones o gastos incluidos.