Xunta y BNG cruzan reproches por la situación del proyecto de Galivivienda en Xuxán, en A Coruña

La polémica por la promoción de 224 viviendas protegidas en Xuxán (A Coruña), impulsada por la cooperativa Galivivienda, enfrentó de nuevo este jueves a la Xunta de Galicia y al Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento.

La disputa gira en torno al proyecto Alquiler50, presentado como viviendas de alquiler social, y ahora paralizado por problemas de financiación, diferencias internas entre cooperativistas y acusaciones de mala gestión.

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, defendió la actuación del Gobierno autonómico para garantizar el carácter social de las viviendas y los derechos de los cooperativistas.

Recordó que la Xunta adjudicó el suelo público en 2023 en condiciones ventajosas, concedió más de 10 millones de euros en ayudas europeas y rechazó las condiciones de financiación del ICO, que, según la administración gallega, habrían hecho inasumible el acceso para muchas familias.

García Porto insistió en que la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda y la incertidumbre sobre la prórroga de los fondos europeos del Plan de Recuperación mantienen bloqueados decenas de proyectos similares.

Desde el BNG, la diputada Alexandra Fernández responsabilizó directamente a la Xunta del "colapso" del proyecto, al considerar que avaló una operación que dejó a las familias desprotegidas.

Señaló que el plan, presentado como alquiler social, exigía aportaciones iniciales superiores a 50.000 euros, lo que provocó la baja de la mayoría de los inscritos.

Además, criticó la creación de una nueva cooperativa, Galivivienda Global, que a su juicio carecía de derechos sobre el suelo y las licencias, lo que agravó la inseguridad de los socios.