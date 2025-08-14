A Coruña, por debajo de la media nacional en alquileres que duran menos de un día en el mercado

"Alquiler exprés" es un término usado en el sector inmobiliario que califica a las ofertas publicadas en plataformas que consiguen inquilinos en solo 24 horas. Al poco de aparecer ya encuentran arrendatario interesado, que suele estar muy atento y moverse con rapidez para iniciar la tramitación del acceso a una vivienda.

Unas ciudades se mueven a un ritmo distinto al de otras en esta dinámica. El portal Idealista publica informes que recogen cómo evoluciona este apartado. En Galicia, las cuatro capitales de provincia han estado por debajo o igual que la media nacional en alquiler exprés en el segundo trimestre de 2025.

El 8% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista en este periodo anual no llevaban ni 24 horas en el mercado, según el último estudio publicado. El porcentaje fue el mismo en la ciudad de Pontevedra, del 6% en A Coruña y en Ourense y del 5% en Lugo.

Madrid registró la misma proporción que A Coruña y Ourense, del 6%. Otros grandes mercados tuvieron porcentajes ligeramente superiores a la media nacional: San Sebastián y Palma de Mallorca el 9% y Barcelona el 12%.

Aunque la oferta de vivienda en el conjunto del país es baja y ello ha derivado en un alza de precios que algunas ciudades quieren combatir con medidas como la declaración de zona de mercado residencial tensionado, como ha hecho A Coruña, siempre hay arrendatarios que se mueven rápidamente en el sector para comunicarse con los propietarios de los pisos y gestionar los contratos.

En la ciudad herculina, el porcentaje de ofertas de alquiler que duran menos de un día en Idealista ha ido disminuyendo en el último año. En los primeros tres meses de 2025 fue del 23% y en el último trimestre de 2024 había sido del 10%, siete puntos menos que en el mismo periodo del año anterior, según la misma fuente.

Ciudades y provincias

La ciudad de Teruel es la que tiene un porcentaje de alquileres exprés más elevado, ya que el 32% de las viviendas que se arrendaron no duró ni 24 horas en Idealista. En Guadalajara fueron el 19%. Le siguen Soria (16%), Tarragona (14%), Girona (14%), Zamora (13%) y Ceuta (12%).

Melilla es la única ciudad en la que este fenómeno no existió durante el segundo trimestre, mientras que en Cuenca, Ciudad Real y Ávila se situó en el 4% de la oferta.

El ranking de provincias con más alquiler exprés es muy similar al de capitales, con Teruel a la cabeza (20%), seguido de Guadalajara (16%), Tarragona (15%), Girona y Barcelona (14% en ambos casos).