Hacienda subasta 71 bienes inmuebles en ocho concellos de la provincia de A Coruña

La Delegación de Hacienda en Galicia convoca una subasta pública para la enajenación de 71 bienes inmuebles repartidos por la provincia de A Coruña. La relación de propiedades ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y cuenta con propiedades en Carballo, Betanzos, Malpica, Teo, Negreira, O Pino, Ordes y Oza-Cesuras.

Se trata de 70 parcelas rústicas y una única vivienda, situada en Carballo, concretamente en la calle Gran Vía número 198-200, 2º C, con una superficie de 95 metros cuadrados. El inmueble pertenecía a una mujer que falleció sin dejar testamento y se sitúa a un precio de 52.330,75 euros.

En cuanto a las parcelas, la más barata se encuentra en Balcaide, en el municipio santiagués de Teo, de 0,0133 hectáreas al que se le establece un precio de 102,00 euros, mientras que la más cara en el municipio, situada en el lugar de Outeiro, sale a subasta a un precio de 19.939,70 euros, por sus 1,7670 hectáreas.

La primera subasta tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las 10:00 horas en el Salón de Actos de la Delegación de Hacienda en Galicia, en el número 10 de la calle Comandante Fontanes en A Coruña.

Los lotes que resultasen desiertos en la convocatoria podrán ofertarse sucesivamente en una segunda, tercera y cuarta subastas, que se celebrarán en el mismo local a las 10:00 horas. De esta manera, el 19 de noviembre tendría lugar la segunda subasta, el 17 de diciembre la tercera y el 11 de febrero de 2026, la cuarta subasta.

Asimismo, se concreta que la Presidencia de la Mesa de Licitación podrá acordar una rebaja del tipo de licitación de hasta un 15% en cada una de ellas.

Por último, en todas las convocatorias se podrán presentar ofertas en sobre cerrado, hasta las 14:00 horas del día 10 de octubre de 2025 (1ª subasta), del día 7 de noviembre de 2025 (2ª subasta), del día 5 de diciembre de 2025 (3ª subasta), y del día 30 de enero de 2026 (4ª subasta).