Las concejalas no adscritas de Santiago piden "explicaciones" sobre la zona de vivienda tensionada

Las concejalas no adscritas de Santiago de Compostela han pedido "explicaciones detalladas" del proceso por el que la Xunta ha obligado al municipio a reiniciar la solicitud para ser declarado zona de mercado residencial tensionado.

Según recoge un comunicado, ante las informaciones publicadas en los últimos días y el cruce de declaraciones entre el Gobierno local y la consellería de Vivienda, la edila no adscrita Mercedes Rosón solicitará la comparecencia del concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en el primer pleno del nuevo curso político, con el objetivo de que se aclaren "las buenas voluntades de uno y de otro lado".

En este sentido, Rosón ha señalado actitudes "reprochables" en ambas partes y ha asegurado que su intención es cerciorarse de que hubo voluntad por parte de la Xunta y del Ayuntamiento para entenderse. "No vaya a ser que lo que se buscaba era llegar a este punto para que unos pudiéramos decir que la Xunta no nos da la declaración y otros, que el Gobierno local del BNG no quiso colaborar", ha expresado.

Rosón ha esgrimido que, en todo caso, conforme se van conociendo más detalles de los términos en los que se dio por desistida la solicitud de declaración, "se va deshaciendo el argumentario del Partido Popular". A este respecto, cree que varias de las justificaciones dadas en el requerimiento de enmienda remitido a Raxoi no son suficientes para no admitir la solicitud.

Por otra parte, cuestiona que desde el Ejecutivo de Sanmartín no se propiciase la reunión entre los equipos técnicos de Raxoi y el IGVS que, según se ha hecho público en los últimos días, se ha llegado a proponer desde la consellería de Vivenda.