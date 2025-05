A Coruña, en el top 3 de las capitales de provincia donde más cae la oferta de vivienda en venta

Los informes del portal inmobiliario Idealista reflejan cada mes la tendencia que experimenta el mercado de la vivienda en España. Los estudios del último año revelan continuas subidas de los precios de venta y alquiler a consecuencia de la también creciente escasez de oferta. El panorama es desolador para quien busca desesperadamente un piso. Comprar es cada vez más difícil en A Coruña, una de las capitales de provincia del país con la mayor caída interanual en la oferta de vivienda en venta.

Todas las capitales españolas tienen ahora menos pisos a la venta que hace un año, de acuerdo con las estadísticas de Idealista. La mayor disminución se registra en Oviedo, con un desplome de la oferta del 42%. Le siguen A Coruña, Burgos y Zaragoza con un 39% de caída, y tras ellas Logroño (-37%), Cuenca (-33%), Vitoria (-32%), Sevilla (-32%) y Ciudad Real, Teruel y Albacete, cada una con un descenso del 31%.

A Coruña tiene en la actualidad, también según el portal Idealista, 27 promociones de vivienda nueva a la venta, con precios que van de los 173.000 a los 940.000 euros, aunque algunos bloques aún no están en construcción, como los que se ofertan en Alcalde Pérez Ardá y la ronda de Outeiro entre el Agra do Orzán y O Ventorrillo. Hace justo dos años el mismo portal ofrecía una cifra similar de promociones pero con precios más bajos, a partir de los 120.000 euros.

El resto de capitales de provincia gallegas han sufrido una caída en la oferta no tan acusada como la de A Coruña: en Ourense es del 23%, en Pontevedra del 24% y en Lugo del 26%.

El dato por provincias arroja también caídas, más moderadas: la de A Coruña es la más alta en Galicia, del 21%, seguida por las de Lugo y Pontevedra del 16% cada una y la de Ourense del 13%.

"La tensión generada por la fortaleza de la demanda y una oferta incapaz de saciarla es la responsable de las subidas tan abultadas de precios" Francisco Iñareta, portavoz de Idealista

"Un trimestre más asistimos a una caída récord en el número de viviendas en venta disponibles. La fortaleza innegable de la demanda se encuentra con una oferta que no solo es incapaz de saciarla, sino que sigue drenándose mes a mes. La tensión que esta situación genera es la responsable de las subidas tan abultadas de precios que estamos viviendo", comenta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, que prevé que "las tensiones se mantengan en los próximos meses".

Más promociones, más visados

La falta de vivienda a la venta no quiere decir que no se construya. Además de iniciativas mayoritariamente privadas como la de San Pedro de Visma, el Concello y la Xunta de Galicia son promotores de vivienda pública en A Coruña, en barrios como Xuxán o Monte Mero, con proyectos en ejecución o desarrollo que tardarán tiempo en culminarse. Los demandantes de vivienda están abocados a no perder la paciencia.

En la ciudad, además, creció de forma considerable la tramitación de visados de viviendas nuevas, más de 200 en el primer trimestre de 2025, según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac): en tres meses se ha pasado de 9 a 215 visados, 24 veces más.

Grandes mercados

De entre los grandes mercados inmobiliarios nacionales, además de en Sevilla, la oferta se ha reducido también de forma significativa en Madrid (-29%), mientras que la reducción de stock ha sido del 26% en Bilbao. En Valencia el stock es un 23% más bajo que hace un año, caída mayor que las registradas en las ciudades de Barcelona (-22%), Palma (-22%), Alicante (-20%) y San Sebastián (-17%). Málaga es el mercado en el que menos se ha reducido la oferta: solo un 2%.