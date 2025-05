La alcaldesa de A Coruña responsabiliza a la Xunta de la subida de cuotas en Xuxán

Los problemas en el barrio coruñés de Xuxán que afectan a la financiación de 224 viviendas de alquiler social continúan. Este martes, una reunión entre la gestora del proyecto, Galivivienda, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha supuesto un pequeño avance hacia la solución. Al respecto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, declaró esta mañana que "se están dando los pasos que corresponden a las administraciones para solucionar un asunto especialmente grave como es la subida de esas cuotas a cooperativistas",

En declaraciones a medios de comunicación, la regidora señaló al Gobierno gallego como responsable de la situación. "Creo que el modelo que utiliza la Xunta para este tipo de cooperativas es fallido y por tanto toca responsabilizarse a la administración, en este caso la Xunta de Galicia, de las consecuencias que han tenido este tipo de procedimientos".

Sobre la situación actual, Rey subrayó que "ahora se está tratando de buscar una solución y darles certeza y seguridad jurídica y sobre todo que las cargas que tengan que asumir no sean tan onerosas porque hay cooperativistas abandonando esta obra por imposibilidad de hacer frente a estos pagos".

El pasado lunes, antes de la reunión entre Galivivienda y el ICO, la conselleira de Vivenda, María M. Allegue declaró tras el Consello da Xunta que el Ejecutivo gallego esperaría hasta conocer el resultado de la reunión para decidir cómo proceder en lo relativo a Xuxán.

"Non imos permitir que as garantías do ICO dervirtúen o alugueiro accesible. Esperaremos á reunión de mañá en Madrid para ver que pasos dar", afirmó el lunes Allegue.