El IDAE aprueba una ayuda de 133 millones de euros para la producción de hidrógeno verde en A Coruña

Repsol defiende el rigor en la investigación del accidente en la refinería de A Coruña Repsol

Repsol acaba de obtener la luz verde por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para recibir una subvención de 133,39 millones de euros para la producción de hidrógeno renovable en la refinería de A Coruña.

La subvención, todavía pendiente de revisión antes de su adjudicación definitiva, se concederá más adelante en función de la producción real de hidrógeno de la planta una vez esta esté en marcha.

Financiada con fondos Next Generation, la ayuda forma parte de un programa del Banco Europeo del Hidrógeno y establece un precio base de 2 euros por kilogramo de hidrógeno producido.

En base a las estimaciones de producción de esta futura planta —más de 60.000 toneladas—, el importe que se concederá alcanza así los 133,39 millones de euros.

Entre los requisitos para su concesión se establecen comprobaciones periódicas además de un calendario que se deberá seguir, con fechas como un límite de 5 años desde su adjudicación para poner en marcha la producción.

Electrólisis

El proyecto, aún en fases iniciales, recibe el nombre de Atlas Electrolyser Plan y se centrará en la producción de hidrógeno verde para el complejo de Repsol ubicado en Arteixo.

A través de la electrólisis se generará esta fuente de energía renovable que no emite dióxido de carbono; un paso dentro del plan de descarbonización de la planta. Entre los objetivos de la compañía está el alcanzar las cero emisiones netas en 2050, con un descenso previo del 25% para el año 2030.

El proceso elegido se trata de una reacción química para separar los elementos de una sustancia a partir de electricidad. Habitualmente se aplica a sales fundidas o soluciones acuosas, como el agua, en la que se separan sus elementos para obtener el hidrógeno.

Por su parte, el hidrógeno resultante se puede utilizar como combustible en diversos sectores, entre ellos procesos industriales o producción de electricidad.

En lo relativo a esta ayuda del IDAE, la subvención está en fase de revisión por parte de Repsol, que deberá tomar una decisión final la próxima semana.